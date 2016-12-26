İngiliz hastadan teşekkür mektubu

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde safra kesesinden ameliyat olan İngiliz Russell Allan Franks, sağlığına kavuştu. Franks, hastane yönetimine teşekkür mektubu gönderdi. Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıkta Dönüşüm' programı kapsamında kamu hastanelerinin sağlık turizmine hizmet verdiğini söyledi. Özellikle Uluslararası Hasta Birimlerinin kurulması ve yabancı hastaların sağlık hizmetlerinin koordinasyonun yapılması noktasında kamu hastanelerinde getirilen düzenlemelerin hasta memnuniyetini arttırdığına işaret eden Yılmaz, bu kapsamda yabancı hastalardan çok sayıda teşekkür mektubu aldıklarını belirtti. Prof. Dr. Yılmaz, son olarak geçen kasım ayında şiddetli mide ağrısı ve kusma nedeniyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İngiliz Russell Allan Franks'a müdahale edildiğini söyledi. Hastanın safra kesesinde taş ve karaciğerinde enfeksiyon olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Necat Yılmaz, "Hastamız, Antalya'ya sevk edildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman ekibimiz tarafından yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu" dedi.
Taburcu olduktan sonra ülkesine dönen Russell Allan Franks'ın kendilerine bir teşekkür mektubu gönderdiğine değinen Prof. Dr. Yılmaz, hastanın, gösterilen ilgiden dolayı Doç. Dr. Ayhan Hilmi Çekin ile Uluslararası Hasta Birimi çalışanlarına teşekkür ettiğini kaydetti. Prof. Dr. Necat Yılmaz, bünyelerinde 2013 yılında açılan Gastroenteroloji Kliniği'nde şu ana kadar 1000'e yakın hastaya müdahale edildiğini de hatırlatan Prof. Dr. Yılmaz, "Ünite sayesinde hastalarımızı il dışına sevk etmeden, aksine ağırlıkla Muğla'dan ve diğer çevre illerden gelen hastalara da hizmet vermekteyiz. Amacımız ihtiyacı olan daha çok hastaya hizmet verebilmek ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır" dedi.
Şiddetli mide ağrısı ve kusma şikayetiyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, safra kesesinde taş ve karaciğerinde enfeksiyon tespit edilerek Antalya’ya sevk edilen İngiliz Franks, Türk hekimlere teşekkür etti
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