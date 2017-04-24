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İndirimli alışveriş İnfotalya'da

Para biriktirmek zordur diyorsanız, İnfotalya tam size göre. İnfotalya kartıyla birçok mağazadan indirimli olarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz ve sistemden güncel indirimleri görebilirsiniz

İndirimli alışveriş İnfotalya'da

Para biriktirmek zordur diyorsanız, İnfotalya tam size göre. İnfotalya kartıyla birçok mağazadan indirimli olarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz ve sistemden güncel indirimleri görebilirsiniz

24 Nisan 2017 Pazartesi 22:37
İndirimli alışveriş İnfotalya'da
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ÜSTELİK indirim kartının fiyatı yıllık 5 dolar. İnfotalya'dan yapılan açıklamada, "İstediğiniz zaman İnfotalya kartıyla alışveriş yapabilirsiniz ve indirimler faturanıza yansır. İndirim oranlarını sitede de takip edebilirsiniz. İnfotalya'nın kuaför, restoran, sağlık merkezleri, spor klüpleri gibi sektörün en iyi işletmeleri ile anlaşması bulunuyor. İndirimler alınan İnfotalya kartıyla yapılıyor. Zaman, sayı, miktarı gibi hiçbir sınır bulunmuyor. İnfotalya ile istediğiniz alışverişi yapabilirsiniz. Alışverişleriniz kartınıza kayıt oluyor ve sonraki alışverişlerde ayrıcalık tanımlanıyor. Her gün anlaşma yapılan işletmeler çoğalıyor. En son güncel haberlerimizi web sitesinden ve sosyal ağlardan size ulaştırıyoruz. İnfotalya kartından almak için bizimle hemen irtibata geçin. Tel: 0534 320 86 09 http://www.infotalya.com/promotalya.html, https://www.instagram.com/infotalya/" dendi.
 

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Anahtar Kelimeler:
İnfotalyaKuaförRestoranSağlık MerkezleriSpor Klüpleri
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