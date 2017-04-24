İndirimli alışveriş İnfotalya'da

ÜSTELİK indirim kartının fiyatı yıllık 5 dolar. İnfotalya'dan yapılan açıklamada, "İstediğiniz zaman İnfotalya kartıyla alışveriş yapabilirsiniz ve indirimler faturanıza yansır. İndirim oranlarını sitede de takip edebilirsiniz. İnfotalya'nın kuaför, restoran, sağlık merkezleri, spor klüpleri gibi sektörün en iyi işletmeleri ile anlaşması bulunuyor. İndirimler alınan İnfotalya kartıyla yapılıyor. Zaman, sayı, miktarı gibi hiçbir sınır bulunmuyor. İnfotalya ile istediğiniz alışverişi yapabilirsiniz. Alışverişleriniz kartınıza kayıt oluyor ve sonraki alışverişlerde ayrıcalık tanımlanıyor. Her gün anlaşma yapılan işletmeler çoğalıyor. En son güncel haberlerimizi web sitesinden ve sosyal ağlardan size ulaştırıyoruz. İnfotalya kartından almak için bizimle hemen irtibata geçin. Tel: 0534 320 86 09 http://www.infotalya.com/promotalya.html, https://www.instagram.com/infotalya/" dendi.

