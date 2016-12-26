İnanılmaz! THY uçağında yaşandı 

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Şengal'de yeni bir Kandil oluşumuna asla müsaade etmeyiz" diyerek "Sayın Barzani'nin başarılı bir netice alması en büyük dileğimiz ama olmadığı takdirde bunun gereğini Türkiye TSK marifetiyle yerine getirecektir" ifadelerini kullandı