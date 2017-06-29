İnanılmaz kaza... Araçlar birbirine girdi

KAZA, TEM'deki Alancuma Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 27 Y 8943 plakalı kamyon önce bariyerlere ardından da önünde ilerlemekte olan yolcu otobüsü ve otomobillere çarptı. Arkadan gelen araçlar da kazaya karıştı. 1 kamyon, 1 yolcu otobüsü ve 8 otomobilin çarıştığı kaza nedeniyle TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Kaza yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Hasar gören kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Çevrede bulunanlar ekiplere yardımcı olurken, otoyolda adeta can pazarı yaşandı.

Kazada yaralanan 57 yaşındaki Nurettin Özsoy, 29 yaşındaki Emir Güleryüz, 42 yaşındaki Fatma Çar, 34 yaşındaki Eray Avcı, 34 yaşındaki Mehmet Köroğlu, 35 yaşındaki Kübra Köroğlu, 1 aylık Eda Köroğlu ve 32 yaşındaki Mehmet Yaşar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçların yoldan kaldırılarak yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



