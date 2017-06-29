Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100741
ALTIN
140.691
DOLAR
3.5154
STERLIN
4.5601
EURO
4.0063
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate alın!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate...
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek

İnanılmaz kaza... Araçlar birbirine girdi

Sakarya'da, TEM'in Alancuma Mevkii İstanbul yönünde 1 kamyon, 1 yolcu otobüsü ve 8 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza üzerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Çok sayıda kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor

İnanılmaz kaza... Araçlar birbirine girdi

Sakarya'da, TEM'in Alancuma Mevkii İstanbul yönünde 1 kamyon, 1 yolcu otobüsü ve 8 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza üzerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Çok sayıda kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor

29 Haziran 2017 Perşembe 14:40
İnanılmaz kaza... Araçlar birbirine girdi
banner404

KAZA, TEM'deki Alancuma Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 27 Y 8943 plakalı kamyon önce bariyerlere ardından da önünde ilerlemekte olan yolcu otobüsü ve otomobillere çarptı. Arkadan gelen araçlar da kazaya karıştı. 1 kamyon, 1 yolcu otobüsü ve 8 otomobilin çarıştığı kaza nedeniyle TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Kaza yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Hasar gören kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Çevrede bulunanlar ekiplere yardımcı olurken, otoyolda adeta can pazarı yaşandı.

Kazada yaralanan 57 yaşındaki Nurettin Özsoy, 29 yaşındaki Emir Güleryüz, 42 yaşındaki Fatma Çar, 34 yaşındaki Eray Avcı, 34 yaşındaki Mehmet Köroğlu, 35 yaşındaki Kübra Köroğlu, 1 aylık Eda Köroğlu ve 32 yaşındaki Mehmet Yaşar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçların yoldan kaldırılarak yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 29.06.2017 14:56
Anahtar Kelimeler:
İstanbulSağlıkZincirleme KazaTrafik KazasıTEM KazasıSakarya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anne konuştu, duruşma salonu buz kesti!
Anne konuştu, duruşma salonu buz kesti!
Son dakika... Türkiye'den Almanya'ya miting yanıtı
Son dakika... Türkiye'den Almanya'ya miting yanıtı
Öğrencilerini taciz eden müdür aldığı cezayı duyunca şok geçirdi
Öğrencilerini taciz eden müdür aldığı cezayı duyunca şok geçirdi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals