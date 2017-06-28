İnanılmaz görüntü

RAMAZAN Bayramı nedeniyle tatilciler İstanbul'dan ayrılmıştı. Trafikte yoğunluk yaşanan kentte 4 gün boyunca adeta in cin top oynadı.Dün öğleden sonra başlayan dönüşlere rağmen saat 12.50 itibariyle trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre yüzde 13 olarak görüldü. E-5 Karayolu'nda herhangi bir yoğunluk yaşanmazken, ana arterlerde de yollar tamamen açık. Sadece tamirat yapılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Asya'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk yaşanıyor.