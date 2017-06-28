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İnanılmaz görüntü

Yıllık izini Ramazan Bayramı tatili ile birleştiren İstanbullular hala dönmedi. Günün her saatinde yoğunluk yaşanan kentte trafik çok düşük seviyede...

İnanılmaz görüntü

Yıllık izini Ramazan Bayramı tatili ile birleştiren İstanbullular hala dönmedi. Günün her saatinde yoğunluk yaşanan kentte trafik çok düşük seviyede...

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:11
İnanılmaz görüntü
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RAMAZAN Bayramı nedeniyle tatilciler İstanbul'dan ayrılmıştı. Trafikte yoğunluk yaşanan kentte 4 gün boyunca adeta in cin top oynadı.Dün öğleden sonra başlayan dönüşlere rağmen saat 12.50 itibariyle trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre yüzde 13 olarak görüldü. E-5 Karayolu'nda herhangi bir yoğunluk yaşanmazken, ana arterlerde de yollar tamamen açık. Sadece tamirat yapılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Asya'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk yaşanıyor.

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İstanbulTrafikYoğunluk
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