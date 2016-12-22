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İmamlı Muhtarı'ndan imdat çığlığı

İmamlı Muhtarı Mustafa Özkan, "80 küçükbaş hayvanımdan 15'i soğuktan telef oldu. Diğerleri de ölmek üzere. Her yeri arayıp yardım istedim, henüz bize ulaşan olmadı" dedi

İmamlı Muhtarı'ndan imdat çığlığı
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Haber : Alper KUTAY
ALANYA'NIN en ücra yerleşim birimlerinden olan İmamlı Mahallesi'nin Muhtarı Mustafa Özkan, bölgeyi etkisi altına alan aşırı kar yağışından dolayı 15 hayvanının telef olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. 80 küçükbaş hayvanı olduğunu, bunlardan 15'inin dün gece soğuğa dayanamayarak telef olduğunu söyleyen Muhtar Özkan, "Alanya Belediyesi'ni, Antalya Büyükşehir Alanya Hizmet Birimi'ni ve son olarak Karayolları'nı arayıp yardım istedim. Evimden dışarı bir adım atamıyorum. Adeta bir kuş gibi pencereden dışarıyı seyrediyorum. İneklerim var, evdeki bütün battaniye ve yorganları ineklerin üzerine örttük ama yine de etkili olmadı. Aracım evime bir kilometre aşağıda mahsur kaldı. Eğer yetkililer zamanında yetişmezse diğer hayvanlarım da telef olacak. Sadece benim değil, İmamlı'daki tüm vatandaşların hayvanları tehlike altında. Çok acil yardım istiyoruz" dedi.
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Etiketler; #İmamlı Muhtarından imdat çığlığı #İmamlı Mahallesi #mustafa özkan #Alanya Belediyesi
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