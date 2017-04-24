İlker Aycı THY'nin 2017 gelir hedefini açıkladı

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, şirketin yerde uçağının kalmadığını açıkladı. Aycı, rezervasyonların iyi gitiğini ve bu yılki hedeflerinin 69 milyon yolcu olduğunu da ifade etti.