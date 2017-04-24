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İlker Aycı THY'nin 2017 gelir hedefini açıkladı

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, şirketin yerde uçağının kalmadığını açıkladı. Aycı, rezervasyonların iyi gitiğini ve bu yılki hedeflerinin 69 milyon yolcu olduğunu da ifade etti.

İlker Aycı THY'nin 2017 gelir hedefini açıkladı

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, şirketin yerde uçağının kalmadığını açıkladı. Aycı, rezervasyonların iyi gitiğini ve bu yılki hedeflerinin 69 milyon yolcu olduğunu da ifade etti.

24 Nisan 2017 Pazartesi 12:20
İlker Aycı THY'nin 2017 gelir hedefini açıkladı
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TÜRK Hava Yolları'nın finansal durumunun iyileştiğini ve şirketin yeniden yükselişe geçtiğini söyleyen İlker Aycı, yerde uçak kalmadığını da belirtti.

Sabah'tan Şeref Oğuz'un haberine göre Aycı, "Finansallarımızda yukarı çıkış başladı. Yerde bekleyen uçağımız kalmadı. Nisan-mayıs iyi gidiyor, yıl sonuna dek rezervasyonlarda artış gözleniyor. Bu yıl 69 milyon yolcuyu yakalarız." açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları'nın sattığı online bilet miktarının toplam satışların yüzde 16'sına ulaştığını kaydeden Aycı, 2023'te bu oranı yüzde 40'a çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. 

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Anahtar Kelimeler:
Ilker AycıTHY2017 Gelir
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