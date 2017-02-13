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İlhan Mansız'ı şok etti 

Dokunulmazlık oyunu sırasında İlhan Mansız ile Eser West arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

İlhan Mansız'ı şok etti 

Dokunulmazlık oyunu sırasında İlhan Mansız ile Eser West arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

13 Şubat 2017 Pazartesi 10:11
İlhan Mansız'ı şok etti 
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'SURVİVOR 2017' yarışmasının dün yayınlanan bölümünde; parkuru İlhan Mansız'dan önce bitiren Eser West, sevincini ünlüler takımının bench'ine doğru yaptı.

Bu duruma sinirlenen İlhan Mansız, "Efendiliğini bil, adam ol. Oyunu al, adam gibi git yerine. Bu bench'e konuşma" sözleriyle, rakibini uyardı. Gönüllüler takımından Eser ise "Alakası yok. Sen de konuşuyorsun. Şimdi konuşmamıza gerek yok" karşılığını verdi.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllülerde toplam 5 kişi elenme adayı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Eser WestIlhan MansızSurvivor 2017
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