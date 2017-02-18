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İlhan Mansız hakkında olay sözler!

'Survivor 2017'den elenen Seda Demir'in, adada kaldığı süre boyunca problemler yaşadığı İlhan Mansız hakkında anlattıkları herkesi şaşırttı

İlhan Mansız hakkında olay sözler!

'Survivor 2017'den elenen Seda Demir'in, adada kaldığı süre boyunca problemler yaşadığı İlhan Mansız hakkında anlattıkları herkesi şaşırttı

18 Şubat 2017 Cumartesi 11:43
İlhan Mansız hakkında olay sözler!
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TV8'DE ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programına konuk olan Seda Demir'e, "İlhan Mansız'ın ödül oyununda dokunulmazlık kaybetmeye razı olduğunu söylemesi soru işareti yarattı. Acaba takımdan bazı kişileri göndermek istiyorlar mı, yoksa gerçekten açlığa dayanamıyorlar mı?" sorusu yöneltildi.

"İLHAN MANSIZ ÖYLE BÜYÜK BİR HATA YAPAR MI?"

Ünlüler takımında yarışmaya veda eden ilk isim olan Seda Demir, "İlhan Mansız ile ilgili yüzde 50 yüzde 50 bir tespitim vardı. Güce dayalı bir dokunulmazlık oyunu (halter) vardı. O oyunda bize stratejiyi belirleyen, hatta gönüllülere de öğreten kişi İlhan'dı. Gönüllülerden birisi 'Sizden öğrendik' dedi. Ancak son oyunda Sema'nın en çok ağırlık hissedilecek kısma astı. Oyunun ardından her defasında 'Benim yüzümden oldu, kusura bamayın' dedi. En önemli yerde yanlış yapması bana enteresan yaptı. Yüzde yüz bilemem. Çok zeki birisi. Galibiyet için varolan birisi. Öyle büyük bir hata yapar mı? Bana çok enteresan geldi. Bu suçlama değil, bir tespitte bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

"KÖTÜ NİYETLİ BİR FİKİR..."

Ünlü oyuncu, "Takım unsuru yok olmuş. Herkes bireysel yarışmaya başlamış. Furkan, Serhat Akın ve İlhan'ın oluşturduğu stratejinin anonsu gibi olmuş. İkisinin ne strateji yaptıklarını Furkan'ın röportajından anlayabiliyorum. Dokunulmazlık oyununu bilinçli kaybetme gibi kötü niyetli bir fikir geliyor aklıma. Dokunulmazlık oyununu bırakabileceklerini düşünebilirim" şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 18.02.2017 11:56
Anahtar Kelimeler:
Survivor 2017Ilhan MansızSeda DemirSerhat AkınFurkan KızılayDokunulmazlık OyunuTv8Survivor
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