'İktidarsızım' dedi! Hapisten kurtulamadı

GEÇEN yıl 21 Mayıs’ta meydana gelen olayda A.Ç., köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta tarlada koyun otlatırken yanından geçen aynı köyden tanıdığı F.D.’ye iddiaya göre yanaklarından öperek cinsel istismarda bulundu. Eşi 11 yıl önce ölen F.D.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan A.Ç., Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’Basit cinsel istismar’ suçundan 8 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davada son kez hakim karşısına çıktı.İlk duruşmada, 1948’den bu yana F.D.’nin ailesiyle husumetleri olduğunu ileri süren A.Ç., "Ben hiçbir şekilde onu öpmedim. Bu bir iftira. Ayrıca, ben iktidarsızım" demişti. F.D. ise sanığın çilek toplamaya giderken önünü kesip kendisine saldırdığını ileri sürmüştü.Karar duruşmasında, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden gelen sanığın cinsel aktivitede bulunmada yetersiz olduğuna ilişkin adli rapor okundu. Son sözü sorulan sanık suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini talip etti.Mahkeme heyeti, raporu ve yaşını dikkate alarak sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verirken, tutuklama kararı vermedi.