Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 35°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100838
ALTIN
140.485
DOLAR
3.5353
STERLIN
4.5835
EURO
4.0221
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri
Tatil hastalıklarından korunmak için 10...
'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'
'Erkekler en çok meme küçültme...
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?

İkizlerin hayali aynı takımda oynamaktı...

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Feci kaza aynı sınıfta okuyan, dövmeleri bile aynı olan ikizleri ayırdı... Kazada biri hayatını kaybeden, diğeri ağır yaralanan ikizlerin Göztepe'nin altyapısında futbol oynadığı ortaya çıktı. İkizlerin, araç sürücüsüyle yeni tanıştıkları, Bodrum'u gezdirmek için tura çıktıkları öğrenildi

İkizlerin hayali aynı takımda oynamaktı...

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Feci kaza aynı sınıfta okuyan, dövmeleri bile aynı olan ikizleri ayırdı... Kazada biri hayatını kaybeden, diğeri ağır yaralanan ikizlerin Göztepe'nin altyapısında futbol oynadığı ortaya çıktı. İkizlerin, araç sürücüsüyle yeni tanıştıkları, Bodrum'u gezdirmek için tura çıktıkları öğrenildi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:19
İkizlerin hayali aynı takımda oynamaktı...
banner404

BİTEZ Mahallesinde meydana gelen trafik kazsında Ali Osman Konduz (30) STA LI 64 Almanya plakalı lüks otomobiliyle Bitez Kavşağına hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmaya başladı.4 takla atan otomobil istinat duvarını kırdıktan sonra ters şekilde durabildi. Gece 03:45’de meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan şoför hariç diğer üç kişi otomobilin üstü açık olması nedeniyle çevreye savruldu. Kazada Sürücü Konduz, 16 yaşındaki Oğuzhan Önel ve Batuhan Tanışan ağır şekilde yaralandı. Batuhan'ın ikizi Doğukan Tanışan (16) ise olay yerinde hayatını kaybetti.Çevredeki vatandaşlar kazayı 112 ekiplerine haber verdi.
SÜRÜCÜ İLE YENİ TANIŞMIŞLAR

Kazada yaralanan Oğuzhan Önel polise verdiği ilk ifadesinde, Konduz’la yeni tanıştıkları, Doğukan ve Batukan kardeşler ile beraber Bodrum’u tanıtmak için Konduz’un otomobiliyle gezdiklerini söyledi. Önel, “Geçe geç saatlere kadar Konduz’un arabası ile Bodrum’u gezdik daha sonra o bizi evimize bırakacaktı. Gümbet’ten çıktıktan sonra Bitez kavşağında otomobil taklalar atmaya başladı” dedi.

İKİZLERİN HAYALİ AYNI TAKIMDA OYNAMAKMIŞ

Doğukan ve Batuhan kardeşlerin Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi turizm otelcilik bölümü 3’üncü sınıfa geçtikleri, aynı sınıfata okudukları, aynı futbol takımında top oynadıkları ve kollarında aynı dövmeden bulunduğu öğrenildi. Doğukan 20 numaralı formasıyla, Batuhan ise 77 numaralı formasıyla Göztepe Bodrum futbol okulunda top koşturuyordu. Ağır şekilde yaralanan Batuhan’ın Göztepe spor U17’ye seçildiği, kazada ölen Doğukan’ın ise Bodrum Göztepespor - Bodrum 1925 spor kulübünde top oynadığı öğrenildi.
Kazada yaşamını yitiren DoğukanDoğukan ve Batuhan kardeşlerin en büyük hayali ise profesyonel bir futbol takımda beraber top oynamaktı. Öte yandan kazada yaralanan Oğuzhan Önel’in de ikiz kardeşlerle aynı okula gittiği ve Turgutreis sporda top oynadığı öğrenildi.Öte yandan kaza sonrası aracın içinden yüksek şekilde müzik sesi geldiği duyuldu. Ekipler müziği sesini kısmak için uzun süre uğraştı. Yaralılardan Batukan Tanışan’ın ve sürücü Konduz’un durumlarının ağır olduğu bildirildi.

GÖZTEPE U17 İÇİN İMZA ATACAKTI

Bodrum Göztepe Futbol Okulu sorumlusu Emrah Çatak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Futbolla ilgilenen ikizlerin Göztepe Spor Kulübünün altyapısında oynadığını belirten Çatak, ikizlerden Batuhan'ın, İzmir'e giderek Göztepe'nin U17 takımına seçildiğini anlattı. Çatak, "Takımda kendini gösterip imza atacaktı. İkisi de turizm öğrencisi. Tanışan kardeşler, araç sahibiyle Bodrum'daki bir otelin önünde tanışmış. Otomobille gezmek istediklerini söylemeleri üzerine Bodrum turuna çıkmışlar" diye konuştu.
Kazada yaralan Batuhan...

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BodrumGöztepeKazaMuğlaAşırı Hız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da çatışma! 2 asker yaralandı...
Van'da çatışma! 2 asker yaralandı...
Ve tartışılan sütunlar için karar belli oldu
Ve tartışılan sütunlar için karar belli oldu
Kuzguncuklu Martı Abbas
Kuzguncuklu Martı Abbas

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals