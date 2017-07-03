İkizlerin hayali aynı takımda oynamaktı...

BİTEZ Mahallesinde meydana gelen trafik kazsında Ali Osman Konduz (30) STA LI 64 Almanya plakalı lüks otomobiliyle Bitez Kavşağına hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmaya başladı.4 takla atan otomobil istinat duvarını kırdıktan sonra ters şekilde durabildi. Gece 03:45’de meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan şoför hariç diğer üç kişi otomobilin üstü açık olması nedeniyle çevreye savruldu. Kazada Sürücü Konduz, 16 yaşındaki Oğuzhan Önel ve Batuhan Tanışan ağır şekilde yaralandı. Batuhan'ın ikizi Doğukan Tanışan (16) ise olay yerinde hayatını kaybetti.Çevredeki vatandaşlar kazayı 112 ekiplerine haber verdi.

SÜRÜCÜ İLE YENİ TANIŞMIŞLAR

Kazada yaralanan Oğuzhan Önel polise verdiği ilk ifadesinde, Konduz’la yeni tanıştıkları, Doğukan ve Batukan kardeşler ile beraber Bodrum’u tanıtmak için Konduz’un otomobiliyle gezdiklerini söyledi. Önel, “Geçe geç saatlere kadar Konduz’un arabası ile Bodrum’u gezdik daha sonra o bizi evimize bırakacaktı. Gümbet’ten çıktıktan sonra Bitez kavşağında otomobil taklalar atmaya başladı” dedi.

İKİZLERİN HAYALİ AYNI TAKIMDA OYNAMAKMIŞ

Doğukan ve Batuhan kardeşlerin Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi turizm otelcilik bölümü 3’üncü sınıfa geçtikleri, aynı sınıfata okudukları, aynı futbol takımında top oynadıkları ve kollarında aynı dövmeden bulunduğu öğrenildi. Doğukan 20 numaralı formasıyla, Batuhan ise 77 numaralı formasıyla Göztepe Bodrum futbol okulunda top koşturuyordu. Ağır şekilde yaralanan Batuhan’ın Göztepe spor U17’ye seçildiği, kazada ölen Doğukan’ın ise Bodrum Göztepespor - Bodrum 1925 spor kulübünde top oynadığı öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren DoğukanDoğukan ve Batuhan kardeşlerin en büyük hayali ise profesyonel bir futbol takımda beraber top oynamaktı. Öte yandan kazada yaralanan Oğuzhan Önel’in de ikiz kardeşlerle aynı okula gittiği ve Turgutreis sporda top oynadığı öğrenildi.Öte yandan kaza sonrası aracın içinden yüksek şekilde müzik sesi geldiği duyuldu. Ekipler müziği sesini kısmak için uzun süre uğraştı. Yaralılardan Batukan Tanışan’ın ve sürücü Konduz’un durumlarının ağır olduğu bildirildi.

GÖZTEPE U17 İÇİN İMZA ATACAKTI

Bodrum Göztepe Futbol Okulu sorumlusu Emrah Çatak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Futbolla ilgilenen ikizlerin Göztepe Spor Kulübünün altyapısında oynadığını belirten Çatak, ikizlerden Batuhan'ın, İzmir'e giderek Göztepe'nin U17 takımına seçildiğini anlattı. Çatak, "Takımda kendini gösterip imza atacaktı. İkisi de turizm öğrencisi. Tanışan kardeşler, araç sahibiyle Bodrum'daki bir otelin önünde tanışmış. Otomobille gezmek istediklerini söylemeleri üzerine Bodrum turuna çıkmışlar" diye konuştu.

Kazada yaralan Batuhan...