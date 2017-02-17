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İkinci Titan vakası mı

Sadece bilgisayarı açık tutarak binlerce dolar kazanmayı vaat eden Kairos Network hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından suçduyurusunda bulunulmasının ardından Alanya'da da çok sayıda mağdur olduğu iddia edildi

İkinci Titan vakası mı

Sadece bilgisayarı açık tutarak binlerce dolar kazanmayı vaat eden Kairos Network hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından suçduyurusunda bulunulmasının ardından Alanya'da da çok sayıda mağdur olduğu iddia edildi

17 Şubat 2017 Cuma 22:47
İkinci Titan vakası mı
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Yasin ARAZ 

BİR süredir yoğun bir şekilde faaliyette bulunan ve saadet zinciri olduğu iddia edilen Kairos Teknoloji ya da Kairos Planet adındaki oluşum, “Bilgisayarını 10 saat açık tut, para kazan!” diyerek binlerce insan üzerinden büyük paralar döndüren bir yapı olarak dikkat çekmişti. Son dönemde üyelerine ödeme yapmadığı iddia edilen Kairos hakkında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuştu. 
Saadet zinciri sistemi üzerinden para kazandığı ve kazandırdığı iddia edilen oluşumun Alanya'da da çok sayıda insanı mağdur ettiği konuşuluyor. Alanyalı mağdurlar arasında ünlü otelci, tanınmış işadamı, inşaatçı ve esnaflar olduğu iddia ediliyor. 
'ÇOK KİŞİNİN CANI YANDI'
Konuya ilişkin Yeni Alanya'nın sorularını yanıtlayan ve Alanya'daki mağdurların tespit dahi edilemeyecek kadar çok olduğunu belirten Elit Bilgisayar sahibi Hatice Ünsal "Zamanında bana da sisteme girmem konusunda çok ısrarda bulundular ancak ben girmemiştim. Bugün herkes pişman. Çünkü çok ciddi paralar yatırdılar. Alanya'da evini, arabasını satıp buna yatıran oldu. Bir çok kişi de eş-dost, hatır-gönül ilişkisiyle buraya üye olmuştu. Aralarında çok yakın tanıdığım isimler var" dedi.
KAİROS NEDİR?
Türkiye’de 2015 yılında adını duyuran Kairos, internet sitesindeki bilgilere göre 2014 yılında İngiltere’de kurulan bir veri depolama şirketi. Sadece bin sterlin sermayeyle kurulan ve 2 çalışanı gözüken şirket, açıkladığı bilgilere göre çok sayıda kurumun özel verilerini şifreliyor, bu şifreleri de dünya genelindeki üyelerinin bilgisayarlarının hard disklerindeki 320 gigabyte’lık alanı ücreti karşılığında kullanarak saklıyor.
TİTAN SAADET ZİNCİRİ NEDİR?
Titan Saadet Zinciri (TİTAN Uluslararası Bilgi İşlem ve Matematiksel Kazanç Sistemler Ticaret Danışmanlık Hizmeti), 1990'lı yıllarda varlık göstermişti. Bir katılım ücreti karşılığında üyelerine kısa vadede son derece yüksek kâr oranları sunan Titan Saadet Zinciri, katılımcılarına zincire dahil ettikleri her yeni üye için de belirli miktarda prim ödemeleri de vaat etmiştir. Her yeni üye tarafından ödenen katılım ücreti, bahseldilen kısa vadeli ve yüksek kâr oranlı kazanç olarak daha önceki üyeleri ödenerek "zincir" ayakta tutulmuştur. Zincire katılım ücreti 2400 Alman Markı'ydı. Daha sonra üyelerin şikâyeti üzerine açılan davalar ve sürdürülen soruşturmalar sonucunda Titan kurucu ve yöneticileri çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı. 

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Son Güncelleme: 17.02.2017 22:50
Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret BakanlığıKairos NetworkDolarSadece Bilgisayarı
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