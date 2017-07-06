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İki hafta arayla iki farklı erkekle görüntülendi

17 Haziran’da ünlülerin avukatlığını yapan Kevin Yorn ile el ele yürüyen Scarlett Johansson, önceki gün 'Saturday Night Live' oyuncusu Colin Jost'la objektiflere yakalandı

İki hafta arayla iki farklı erkekle görüntülendi

17 Haziran’da ünlülerin avukatlığını yapan Kevin Yorn ile el ele yürüyen Scarlett Johansson, önceki gün 'Saturday Night Live' oyuncusu Colin Jost'la objektiflere yakalandı

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:43
İki hafta arayla iki farklı erkekle görüntülendi
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ABD’Lİ oyuncu Scarlett Johansson, İki hafta önce New York’ta ünlülerin avukatlığını yapan Kevin Yorn ile el ele görüntülenmişti. Önceki gün ise bir ayrılıp bir barıştığı iddia edilen, 'Saturday Night Live' oyuncusu Colin Jost'la samimi bir şekilde kameralara yansıdı.Scarlett Johansson, geçtiğimiz hafta East Hampton’daki The Palm isimli restoranda, Colin Jost’la akşam yemeği yerken görüldü. Restorandaki müşteriler, ikilinin gece yarısına kadar mekanda kaldığını ve oldukça yakınlaştığını öne sürdü. Us Weekly’ye göre ikili, pazartesi günü Ditch Plains sahilinde görüntülendi. Bu gezide çifte, Colin Jost’ın erkek kardeşi ve nişanlısı eşlik etti.Page Six’in haberine göre; ikili arasındaki ilişki ilk olarak, güzel oyuncunun NBC’de yayınlanan 'Saturday Night Live’ı beşinci kez sunmasının ardından yapılan partide başladı.İki yıldır evli olduğu Romain Duraic’le boşanma aşamasında olan 32 yaşındaki oyuncunun, 2 yaşında Rose adında bir kızı bulunuyor.

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Scarlett JohanssonKevin YornColin JostSaturday Night LiveNew YorkABD
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