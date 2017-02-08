İki çocuğunu boğarak öldürdü

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren H.T, 7 yıllık evliliğinde eşiyle sorunlar yaşadığını, çocukların da uzun süredir sağlık problemleri olduğunu anlattı.

"YEŞİL ADAM BANA 'ÇOCUKLARINI ÖLDÜR' DEDİ"

H.T. ifadesinde şunları kaydetti: "Yaklaşık 3 aydır 'yeşil adam' görüyorum. Oğlum Muhammed bana 'ben artık iğne vurulmak istemiyorum' diyordu. Yeşil adam bana, 'çocuklarını öldürürsen onlar için en iyisi olur, iğne de vurulmazlar' diyordu. Ben onların iyiliğini istiyordum. Kendime geldiğimde banyodaydım. Sonra kendimi sokağa attım. Ağabeyimi aradım. 'Çocuklara bir şey oldu ben sokaktayım bir bakın' dedim. Onlar da bakmışlar çocuklarım ölmüş, ben olay anını hatırlamıyorum, Eşimin beni evden çıkarmamasından dolayı psikolojim bozuldu. Kendimi iyi hissetmiyorum.'' Savcılık, ifade tutanağında şüphelinin ifade alımı sırasında sürekli titrediğini, ağladığını, kendini tam anlamıyla ifade edemediğini kaydederek, akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda şüpheye düşüldüğü tespitlerine yer verdi.

BANA YARIM EDİN

Şüpheli H.T, Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğinde de ''Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bana serum takın. Bana yardım edin. Olayı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde banyodaydım.'' dedi. Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde yaşayan H.T, önceki gece erkek kardeşini arayarak, çocukları 4 aylık Rabia ile 5 yaşındaki Muhammed'i öldürdüğünü söyledi. H.T'nin eve gelen kardeşi, yeğenlerini yatakta ölü buldu. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen H.T'yi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen H.T, ''yakın akrabayı kasten öldürme'' suçundan hakimlikçe tutuklanmıştı.