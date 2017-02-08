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İki çocuğunu boğarak öldürdü

4 aylık kızıyla 5 yaşındaki oğlunu  boğarak öldürdüğü iddia edilen ve tutuklanan H.T. savcılıkta, ''Yeşil adam bana  çocuklarını öldürürsen onlar için en iyisi olur dedi.'' şeklinde ifade verdi

İki çocuğunu boğarak öldürdü

4 aylık kızıyla 5 yaşındaki oğlunu  boğarak öldürdüğü iddia edilen ve tutuklanan H.T. savcılıkta, ''Yeşil adam bana  çocuklarını öldürürsen onlar için en iyisi olur dedi.'' şeklinde ifade verdi

08 Şubat 2017 Çarşamba 13:42
İki çocuğunu boğarak öldürdü
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BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren H.T, 7 yıllık  evliliğinde eşiyle sorunlar yaşadığını, çocukların da uzun süredir sağlık  problemleri olduğunu anlattı.

"YEŞİL ADAM BANA 'ÇOCUKLARINI ÖLDÜR' DEDİ"
H.T. ifadesinde şunları kaydetti: "Yaklaşık 3 aydır 'yeşil adam' görüyorum. Oğlum Muhammed bana 'ben  artık iğne vurulmak istemiyorum' diyordu. Yeşil adam bana, 'çocuklarını  öldürürsen onlar için en iyisi olur, iğne de vurulmazlar' diyordu. Ben onların  iyiliğini istiyordum. Kendime geldiğimde banyodaydım. Sonra kendimi sokağa attım.  Ağabeyimi aradım. 'Çocuklara bir şey oldu ben sokaktayım bir bakın' dedim. Onlar  da bakmışlar çocuklarım ölmüş, ben olay anını hatırlamıyorum, Eşimin beni evden  çıkarmamasından dolayı psikolojim bozuldu. Kendimi iyi hissetmiyorum.'' Savcılık, ifade tutanağında şüphelinin ifade alımı sırasında sürekli  titrediğini, ağladığını, kendini tam anlamıyla ifade edemediğini kaydederek, akıl  sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda şüpheye düşüldüğü tespitlerine yer  verdi.

BANA YARIM EDİN
Şüpheli H.T, Bakırköy 2.  Sulh Ceza Hakimliğinde de ''Kendimi hiç iyi  hissetmiyorum. Bana serum takın. Bana yardım edin. Olayı hatırlamıyorum. Kendime  geldiğimde banyodaydım.'' dedi. Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde yaşayan H.T, önceki gece erkek kardeşini  arayarak, çocukları 4 aylık Rabia ile 5 yaşındaki Muhammed'i öldürdüğünü söyledi.  H.T'nin eve gelen kardeşi, yeğenlerini yatakta ölü buldu. haber verilmesi üzerine  olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri,  psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen H.T'yi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen H.T,  ''yakın akrabayı kasten öldürme'' suçundan hakimlikçe tutuklanmıştı.

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