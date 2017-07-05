İki aile arasında bıçaklı kavga: 9 yaralı

OLAY, Çobanlar ilçe merkezi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddialara göre daha önceden aralarında husumet olan iki ailenin üyeleri arasında gürültü meselesi yüzünden yine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu devreye bıçaklar, sopa ve taşlar girdi. Kavgada yaralanan Evren, Halil, Ayşe, Fatih P., ile Bayram, Saide, Hasan U., Adem ve Fazlı K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan iki ailenin üyeleri farklı hastanelere sevk edilerek gerginliğin tırmanmasının önüne geçildi.
Olayın ardından polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.