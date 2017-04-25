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İbrahim Erkal'dan umutları yıkan haber

İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu için yapılan açıklamada ünlü türkücünün herhangi bir yaşama belirtisi göstermediği belirtildi

İbrahim Erkal'dan umutları yıkan haber

İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu için yapılan açıklamada ünlü türkücünün herhangi bir yaşama belirtisi göstermediği belirtildi

25 Nisan 2017 Salı 09:52
İbrahim Erkal'dan umutları yıkan haber
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HASTANEDEN yapılan açıklamada, yoğun bakım servisinde tedavisi süren Erkal'ın beynindeki kanamanın durdurulmasına rağmen ödeminin devam ettiği belirtildi. Erkal'ın yapılan günlük kontrollerinde beyninde oluşan ödemin geriye gitmediği kalbinin çalışmasına rağmen makineye bağlı olarak tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Güneş gazetesi
 

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim ErkalSon Durum
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