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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

i30'a büyük ilgi

Gazipaşa Tarım Fuarı'nda yeni model i30'u tanıtan Hyundai Alanses, büyük ilgiyle karşılaştı.-

i30'a büyük ilgi

Gazipaşa Tarım Fuarı'nda yeni model i30'u tanıtan Hyundai Alanses, büyük ilgiyle karşılaştı.-

25 Nisan 2017 Salı 22:26
i30'a büyük ilgi
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GEÇTİĞİMİZ hafta 11. kez kapılarını ziyaretçilerine açan ve 95 firmanın katılımıyla gerçekleşen Gazipaşa Tarım Fuarı'nda Alanya'nın önemli otomotiv firmalarından Hyundai Alanses, 2017 model i30'larını tanıttı. Büyük ilgi gören araç ile ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten firma yetkilileri, "Yeni model araçlarımıza vatandaş büyük ilgi gösterdi. Özellikle i30 modelleri, geniş iç hacmi ve sunduğu özelliklerle büyük beğeni topladı. Bize ilgi gösteren, stantlarımızı ziyaret eden vatandaşlara teşekkür ediyoruz ve ayrıntılı bilgi edinmek adına Ticaret Lisesi Kavşağı'ndaki galerimize bekliyoruz" dediler.
i30'LAR GÜCÜNE GÜÇ KATTI
Yeni Nesil Hyundai i30, teknoloji odaklı çözümleri, daha fazla kişisellik içeren özellikleri ve yeni donanım seviyesiyle C segmentine yepyeni bir bakış açısı getiriyor. Her yaştan kullanıcı kitlesine hitap eden yeni otomobil, özellikle çekici tasarımı ve daha modern yapısıyla markanın imajına da katkıda bulunmaya hazırlanıyor. Mevcut donanımların üzerine eklenen teknolojik yeniliklerle çağa ayak uyduran yeni i30, aktif güvenlik paketleriyle iddiasını artırıyor.
EN DİKKAT ÇEKİCİ ÖZELLİĞİ TASARIMI
Tasarım, Avrupa'daki Hyundai müşterilerinin bir numaralı satın alma nedeni. Yeni nesil i30, Hyundai'nin yeni tasarım dilini hassas çizgileri, rafine edilmiş zengin hatları ve zamana karşı koyan görüntüsüyle vurgulayarak rakiplerinden ayrılıyor. Daha elit ve ağırbaşlı bir görünüme kavuşan yeni i30, kısa yapıya sahip ön ve arka tampon çıkıntıları, uzun motor kapağı, ve bu şık tasarımı destekleyen konik bir çatı silueti ile son derece sportif bir görünüm sergiliyor. Sürtünme katsayısı sadece 0.30 olan Yeni i30, aerodinamik performans için ön tamponun her iki tarafındaki hava perdelerinden destek alıyor. Bu yeni eklentiler sayesinde hava akışını artırırken, aynı zamanda tekerlek yuvasında oluşan türbülansı da azaltıyor. Araçta kullanılan yeni tasarıma sahip 10 kollu 17 inç jantlar da hem görünüm hem de aerodinamik açısından önemli rol oynuyor. Kilometrede 4.6 litre yakıt tüketen yeni 1.6 model 136 beygir dizel i30'lar, kilometrede çıkardığı 109g karbondioksit oranıyla da hem cep hem de doğa dostu olduğunu gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa Tarım FuarıHyundai Alanses
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