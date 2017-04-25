Hurda deposunda 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

KAÇAKÇILIK Büro Amirliği ekipleri, doğu illerinden hurda taşıyan bir kamyonda kaçak sigara nakli yapılacağı bilgisini alarak çalışma başlattı. Kamyonu takibe alan ekipler, Onur Mahallesi'ndeki bir hurda deposuna kadar izledi. Depoya giren kamyondan, üzeri preslenmiş metal ve plastik hurdalarla kapatılmış olan kaçak sigaralar boşaltılırken ekipler baskın yaptı. Baskında polisi gören zanlılar, binanın çatısına çıkıp, arka sokağa geçerek kaçmaya çalıştı. Deponun çevresini kuşatan ekipler, kaçmaya çalışan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, depoda yapılan aramada bulunan yaklaşık 500 bin paket kaçak sigaraya da el kondu.