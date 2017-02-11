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Hırsızlar camiye dadandı 

Hırsızlar camilere dadandı. Şeyh Camisi bir yıl içerisinde iki kez soyuldu

Hırsızlar camiye dadandı 

Hırsızlar camilere dadandı. Şeyh Camisi bir yıl içerisinde iki kez soyuldu

11 Şubat 2017 Cumartesi 13:49
Hırsızlar camiye dadandı 
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RİZE'NİN kent meydana olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Şeyh Camisi geçtiğimiz gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından soyuldu. Daha önce iki kez caminin mescit girişinde bulunan yardım kasasını soyan hırsızlar bu kez caminin altında bulunan abdesthanenin ofisine girdiler. Kapıyı kırıp ofise giren hırsızlar kasada bulunan yaklaşık 150 TL’yi çaldı. Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Şeyh Camisi'nde geçtiğimiz yıl Şubat ayı içerisinde yine bir hırsız çelik telin ucuna yapıştırdığı sakız ile caminin yardım kasasını soyarken, güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
PolisRize Cami HırslızlıkŞeyh Camisi
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