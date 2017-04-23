Herkes şaşkın! 23 Nisan'da kar yağışı sürprizi...

METEOROLOJİYE göre; Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, adıyaman çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinde karlı ve yağmurlu hava sürecek.

ANKARA'DA NİSAN AYINDA KAR SÜRPRİZİ

Başkent'te Sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Güne kar yağışı ile başlayan vatandaşlar fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı.

Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Ankara’da sabah saatlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi. Kar sürprizi ile uyanan vatandaşlar, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen soğuyan havanın ardından binaların bacaları tekrar tütmeye başladı.

BOLU'DA KAR YAĞIŞI KENT MERKEZİNİ BEYAZA BÜRÜDÜ

Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Ankara’da sabah saatlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi. Yağan kar açan çiçeklerin üzerini örterken ilginç görüntüler oluşturdu. Bolu'da da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Sabah saatlerinde şiddetini artırarak devam eden kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Nisan ayında yağan kar altında fotoğraf çekildi. Nisan ayının son günlerinde yağan karı yazın gelmeyeceği şeklinde yorumlayan vatandaşlar, “Sabah kalktık bir anda bu manzarayla karşılaştık. Dün de yağmur yağmıştı. Bolu'da geçmiş yıllarda da bunları yaşamıştık. Bolu'da böyle şeyler oluyor, alıştık artık” dediler.

ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI YOLLARI KAPADI

Eskişehir’de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı vatandaşlara sürpriz olurken, bazı yolların ise kapanmasına neden oldu.

Eskişehir’de nisan ayında kar sürprizi. Şehir merkezinde gün boyu süren yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Nisan ayının son günlerinde Eskişehir halkı büyük bir sürpriz ile karşılaştı. İlk bahar aylarında kar yağışına şaşıran öğrenciler, özellikle doğalgaz faturalarının bu ay yüksek gelmesinden şikayet etti. Amerika Birleşik Devletlerinin New York şehrinden Eskişehir’e gelen dil öğretmeni ise, ilk defa bu durum ile karşılaştığını ifade ederek, şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Nisan ayında kar yağışını gören vatandaşların çoğu, sürprizin tadını çıkardı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerde bulunan bazı mahallerinde yolların ulaşıma kapanmasına ve aksamasına neden olan yağış, Eskişehir halkını olumsuz etkiledi. Kış lastiği uygulamasının 1 Nisan 2017 tarihinde sona ermesi nedeniyle araçlarına yazlık lastik taktıran sürücüler, yağan karla birlikte yüksek kesimlerde zorluk yaşadı. Kısa sürede Eskişehir’in bir çok alanını beyaza bürüyen kar yağışı yaklaşık 3 saat sürdü.



Diğer yandan şehir merkezinde çok sayıda vatandaş, ansızın bastıran kar yağışının gece boyu tadını çıkardı.

ISPARTA’DA 5 SANTİM!

Isparta’nın Yalvaç İlçesi’nde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren yağış sonrası ilçe merkezi beyaza büründü. Yaklaşık 1 saat aralıksız yağan ve ardından etkisini kaybeden yağış sonrası ilçede kar kalınlığı 5 santime ulaştı.

METEOROLOJİ VERİLERİNE GÖRE İŞTE YURT GENELİNDE SON DURUM

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman çevrelerinin ve Antalya’nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusu (Bilecik, Bursa’nın güneyi, Sakarya’nın güney ilçeleri), İç Ege (Uşak, afyonkarahisar, Kütahya), Göller yöresi (Isparta, Burdur’un yüksekleri), Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu) ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de 2 ila 5 derece artacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve batı, iç ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, kuzey ve batı çevreleri ile yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 25