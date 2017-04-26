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Herkes inşaat kazısında ortaya çıkan 'Rus generali' görmeye koştu

Ardahan'da bir apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken bulunan tabutun Rus bir generale ait olduğu ileri sürüldü. 'Rus generalin tabutu bulundu' haberi kentte kısa sürede yayıldı ve yüzlerce kişi görmek için inşaat alanına akın etti. Çevik Kuvvet ekipleri de kazı alanına girmek isteyenleri güçlükle uzaklaştırdı

Herkes inşaat kazısında ortaya çıkan 'Rus generali' görmeye koştu

Ardahan'da bir apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken bulunan tabutun Rus bir generale ait olduğu ileri sürüldü. 'Rus generalin tabutu bulundu' haberi kentte kısa sürede yayıldı ve yüzlerce kişi görmek için inşaat alanına akın etti. Çevik Kuvvet ekipleri de kazı alanına girmek isteyenleri güçlükle uzaklaştırdı

26 Nisan 2017 Çarşamba 13:31
Herkes inşaat kazısında ortaya çıkan 'Rus generali' görmeye koştu
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KENTİN Karagöl Mahallesi'nde iş makinasıyla temel kazısı yapılırken, üzerinde hac işareti olan bir tabut ortaya çıktı. İnşaatta çalışanlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis kazı alanının etrafında güvenlik önlemleri aldı. Kazı yerine gelen Kars Müze Müdürlüğü ekipleri, sahada inceleme başlattı. Toprak altındaki tabutu çıkaran yetkililer, içerisinde bir Rus generaline ait olduğu söylenen iskelet, çürümeye yüz tutan bot ve palto olduğunu söyledi.

VATANDAŞIN ALTIN HEYECANI

İnşaat kazısı sırasında bulunan 'Rus general tabutu' Ardahan'da heyecan yarattı. Kısa sürede sosyal medya üzerinden yayılan haber üzerine tabutu görmek için yüzlerce kişi inşaat alanına akın etti. Bu sırada temel kazısında altın ve tarihi eserler bulunduğu söylentisi de yayıldı.

İnşaat alanına gelenler cep telefonlarıyla görüntü alırken, polis güvenlik şeridi çekilen alana girilmemesi için sık sık uyarıda bulundu. Çevik Kuvvet ekipleri de kazı alanına girmek isteyenleri güçlükle uzaklaştırdı.

Rus generale ait olduğu ileri sürülen tabuttaki iskeletin savcılık tarafından yapılacak incelenmenin ardından Kars Müzesine teslim edileceği belirtildi.

ARKEOLOG İNCELEME YAPTI

İnşaat temel kazısında bulunan tabutta ilk incelemeyi yapan Kars Müzesi'nde görevli arkeolog, bunun bir Rus generale ait olabileceğini söyledi. Arkeolog Solaklıoğlu şöyle dedi:

"Emniyete dün akşam saatlerinde inşaat kazısı sırasında bir tabut bulunduğu ihbarı geldi. Bizler de inşaat alanına gelerek gerekli incelemeleri yaptık. Yaptığımız incelemede Rusların 1878den sonra buraya yerleşmesini göz önüne alarak muhtemelen o dönemde yaşamış bir Rus generale ait bir tabut olduğunu tahmin ediyoruz. Tabut içerisinde değerli bir şeye rastlanılmadı. Rus askeri Hıristiyan dinine göre tabut içerisinde gömülü şekilde bulundu."

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Anahtar Kelimeler:
Rus GeneralArdahanKarsHaberArkeolog
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