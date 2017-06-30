Her yer sıcaktan yandı, orada fırtına koptu!

YÜKSEKOVA ilçesi’nde yaklaşık bir haftadır etkili olan sıcak hava, bugün öğlen saatlerinde yerini sağanak yağmura ve doluya bıraktı. Sağanak yağışın başlaması ile birlikte cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşlar kapalı mekanlara koşuştururken, şehir içi trafiği de olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yağmur ve doluyla birlikte serinlediklerini, ancak ekili alanların zarar gördüğünü söyledi. İlçe merkezindeki sağanak yağmur ve doluyaklaşık 1 saat sürdü.