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Her iki Türk’ten biri direksiyonda telefonda

Aviva’nın Türkiye de dahil toplam 13 ülkede gerçekleştirdiği “Direksiyon Başında Telefon Kullanımı” araştırmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı

Her iki Türk’ten biri direksiyonda telefonda

Aviva’nın Türkiye de dahil toplam 13 ülkede gerçekleştirdiği “Direksiyon Başında Telefon Kullanımı” araştırmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı

30 Haziran 2017 Cuma 08:03
Her iki Türk’ten biri direksiyonda telefonda
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ARAŞTRMAYA göre trafik kurallarına en saygılı ülke İngiltere. Her 5 İngiliz sürücüden sadece birisi, hands-free kit yardımı olmadan direksiyon başında telefon kullanıyor. Araştırmanın yapıldığı tüm ülkelerde direksiyon başında hands-free kit yardımı olmadan telefonla konuşmak yasak. Bu konuda en olumsuz sonuçlara sahip iki ülke ise, Amerika ve Çin. Araştırmaya göre, trafikte en çok sosyal medyada gezinen ve paylaşım yapan Avrupa ülkesi ise Türkiye oldu. Türkiye yüzde 34 ile, İtalya ’dan sonra “en çok araç kullanırken mesaj yazan” Avrupa ülkesi. Araştırma ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, İrlanda, Polonya, Çin, Hindistan, Singapur, Endonezya’nın yer aldığı araştırma 17 Mart ve 1 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapıldı.

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DireksiyonAvivaDireksiyon Başında Telefon KullanımıAraştırma
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