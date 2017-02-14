Hem vatandaşın yüzü güldü hemde ekonomi canlandı 

TÜRK ekonomisine katkı sunmak, sektörü canlandırmak ve vatandaşı ev sahibi yapmak için atağa geçen emlak konut GYO, konutta vadeyi 240 aya çıkardığı kampanyasıyla rekor üstüne rekor kırıyor. Kampanya 12 günde ekonomiye can suyu oldu. Edinilen bilgiye göre, kampanya kapsamında Emlak Konut GYO projelerinde 12 günde 1.250 adet bağımsız bölüm satışı karşılığında 1 milyar 150 milyon lira ciro elde edildi. Emlak Konut GYO’nun 2016 yılı ilk dört aylık satış verisi ise 1586 bağımsız bölüm karşılığı 1 milyar 30 milyon ciro. Dolayısıyla kampanya ile Emlak Konut, yılın ilk dört ayında yaptığı satışı 12 günde elde etmiş oldu.



30 projede 15 bin bağımsız bölümü kapsayan kampanyada yüzde 5 peşinat karşılığında 60 ayda sıfır, 120 ayda yüzde 0.45, 240 ayda yüzde 0.79 faiz oranı ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. 31 Mart’a kadar geçerli olacak kampanya, 10 bankanın katılımıyla devam ediyor. Albaraka, Akbank, Garanti, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Yapı Kredi, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım kampanyaya destek veriyor.

En çok Avrupa yakasında satıldı

15 bin bağımsız bölümü kapsayan kampanya en çok Avrupa yakasında yankı buldu. Konut alıcısı özellikle yakanın gelişen noktalarında ilgisini artırdı. Buna göre, Bahçeşehir-Başakşehir hattında bulunan projelerde satış oranları daha hızlı yükseliyor. Anadolu yakasında ise konut alıcısı çeşitli noktalarda alım yapıyor. Buna göre Başta Küçükyalı, Maltepe, Sancaktepe geliyor. Yine alınan bilgiye göre, Emlak Konut GYO projeleri içinde Tual Bahçekent ve Nidapark Küçükyalı projelerine ilgi oldukça fazla.

Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Dağ, her iki yakada kampanyaya dahil projelerinden örnek vererek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Kampanya ile Tual Bahçekent projemizde daha fazla satış yapıldı. Kartal’daki Tual Adalar ve Avrupa Yakası’nda yükselen Tual Bahçekent projelerimizde 3+1 daire seçenekleri daha çok rağbet görüyor.”

Oturmak için alım yapılıyor

Kampanya döneminde birikimi olanların yatırım yapması yanı sıra ihtiyacı olanların ev sahibi olmak için alım yapması göze çarpıyor. Özellikle ailelerin tercih ettiği 3+1 ve 4+1 seçenekleri konut alıcısının radarında. Firma olarak büyük metrekareli satışların ‘şaşırtıcı’ ölçüde iyi olduğunu anlatan Sinpaş Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, yaklaşık iki haftadır satış ofislerinin dolup taştığını söyledi. Çelik, “Kampanyanın başladığı günden bu yana boş gün yok. Ayrıca hepsi satışla geçiyor. İlginçtir büyük evler de çok satıyor. Demek ki yatırımdan ziyade oturmak için de harekete geçen önemli bir kitle var” diye konuştu.

‘En iyi kampanya’

240 ay vadeli konut satışı seferberliğini başlatan Emlak Konut’a Gyoder, Konutder, İnder üyeleri de katılarak, kampanyanın kapsamını genişletmişti. Firmalar bünyesinde satışlar da ciddi bir ivme yakaladı. Kampanyaya en çok proje ile dahil olan Sur Yapı, satışta ve yeni satışa çıkacak projelerinde önemli satış rakamlarına ulaştığını açıkladı. ‘En iyi kampanyamız’ ifadelerini kullanan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “15 Ocak’ta ‘Olur Olur Bal Gibi Olur’ kampanyamıza başlamıştık. Bununla birlikte uygulamayı sürüdürüyoruz. Özellikle bu haftasonu en iyi satışımızı yaptık. 121 daire sattık. Kesinlikle ekonomi ve sektör olarak katkısını görüyoruz. Vatandaş için de önemli fırsatlar barındıran bir süreç” diye konuştu.

‘Sıfır’ faiz ilgisi

Yapılan değerlendirmelere göre, 20 yıllık vade seçeneğiyle başlayan kampanya konut alıcısını harekete geçirdi. Ancak şu anda yapılan satışlarda 20 yıllık vadenin tercih edilme oranı çok düşük. Bunun yerine 120 ay ve 60 ay seçenekleri öne çıkıyor. Sektör temsilcileri, bankacılık sisteminin de yeni yeni başladığı 240 aylık vadenin ilerleyen yıllarda daha fazla öne çıkacağını ifade ediyor.

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, kampanyaya katıldıkları 4 proje ile şehrin iki yakasında da satış yaptıklarını hatırlattı. Kampanya ile projelerine ilginin arttığını vurgulayan Timur, “Tüketicilerin kampanya kapsamında daha çok 120 ay 0.45 vade’ye ilgi gösteriyorlar. Anadolu Yakası’nda daha çok 240 ay vade 0.79 fair oranlı kampanyayı sorgulasalar da alıma dönen taleplerin çoğu 120 ay vade 0.45 faiz oranı kampanyası kapsamında. Avrupa Yakası’nda ise 60 ay 0 faiz kampanyasına ilgi artmış durumda” diye konuştu.

