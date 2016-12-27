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'Haydi Letonya'ya'

Makine mühendisliğindeki başarılı gelişmeleri teşvik eden ve iş kurmanın avantajlarının ele alınacağı iş forumu 2 Şubat'ta düzenlenecek

'Haydi Letonya'ya'
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda, 'Letonya Makine Mühendisliği’nde Mükemmellik Arayışı İş Forumu’nun 2 Şubat 2017'de gerçekleştirileceği bildirildi. Odadan yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Letonya Yatırımı Geliştirme Ajansı (LIAA) işadamlarını 2 Şubat 2017 tarihinde Letonya’nın Liepaja kentinde gerçekleştirilecek olan 'Letonya Makine Mühendisliği’nde Mükemmellik Arayışı İş Forumu’na davet ediyor. Söz konusu iş forumunun makine mühendisliğindeki başarılı gelişmeleri teşvik ettiği, Letonya’da iş kurmanın günümüzdeki avantajlarının ele alınacağı ve küresel tedarik zincirinin önemli bir parçası olmanın yollarının sergileneceği son derece önemli bir platform olduğu kaydediliyor. Programın sektördeki tanınmış yerel ve yabancı konuşmacıların sunumlarını içermekle birlikte, sektördeki deneyimlerin paylaşılmasına fırsat vermekte olduğu ve yeni küresel eğilimlerin ele alınacağı ifade ediliyor. Ziyaret sürecinde, LIAA temsilcileri ile toplantılar düzenleneceği, delegasyon ve ilgili girişimciler için de ayrıca işletmeler arasında toplantılar düzenlenmesine yardımcı olunacağı belirtildi. Katılımcılar kayıtlarını LIAA web sitesi (http://www.liaa.gov.lv/lv/registration-form-Liepaja-2017) üzerinden yapabilecek."
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Etiketler; #makine #teşvik eden #Ticaret ve Sanayi Odası
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