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Haydi çocuklar yüzmeye

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Minik Kulaçlar 2. Yüzme Şenliği, 23 Nisan Pazar günü Alanya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

Haydi çocuklar yüzmeye

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Minik Kulaçlar 2. Yüzme Şenliği, 23 Nisan Pazar günü Alanya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

21 Nisan 2017 Cuma 13:29
Haydi çocuklar yüzmeye
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Haber: Alper KUTAY

BU yıl ikincisi düzenlenecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği, 23 Nisan Pazar günü Alanya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmaların, 2005 ila 2011 yılları arası doğumlu tüm minik yüzücülere açık olacağı bildirildi. Organizasyon sorumlusu olan eski Milli Triatlet ve Yüzme Antrenörü Nilüfer Kiriş, 23 Nisan Pazar günü saat 10.00'da tüm Alanyalıları yarışmaları izlemeye davet etti. Nilüfer Kiriş, "Yarışlara katılmak isteyenler başvuru formlarını Alanya Otogarı arkasında yer alan Alanya Olimpik Yüzme Havuzu'ndan, Alanya Nil Spor Kulübü'nden veya herhangi bir internet arama motoruna girerek “www.dosyaupload.com/8S6e” linkinden temin edebilir" dedi.

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