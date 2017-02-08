‘Hayatım özel insanlar’

Toygar DİM

ENGELLİ bireylerin ihtiyaçlarına göre eğitimlerin verildiği kurumda, yapılan spor çalışmalarıyla özel eğitime katkı sağlanması da hedefleniyor. Kurum kurucusu psikolog Feridun Özdeş, 17 yıldır kurumun çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek yapılanları anlattı. Kurumun açıldığı günden bu yana birçok alanda ilke imza attığını söyleyen Özdeş "Kurumumuz 17 yıldır faaliyette. Ben 25 yılı aşkın süredir özel eğitimin içindeyim. Hayatım tamamen özel insanlarla dolu" dedi. Her zaman yapılmayanı yapma gayreti içine girdiklerini aktaran Özdeş "Çocuklarımız için en iyisi neyse o doğrultuda çalışma yürüttük ve devam ediyoruz. Bu noktadan hareketle spor kulübü kurduk. Açık ve kapalı yüzme havuzlarımızı engelli bireylerimizin hizmetine sunduk" diye konuştu.

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

Farklı engel gruplarındaki bireylere farklı eğitimler verildiğini belirten Özdeş "Kurumumuzda, yaygın gelişimsel bozukluk, otizm, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemlerinin çözümünde 'Duyu Bütünleme Terapisi' veriyoruz. Bu terapiler fizyoterapist, özel eğitimci, psikolog ve çocuk gelişimi uzmanlarının eşliğinde verilmekte ve anlamlı gelişmeler kaydedilmektedir" şeklinde konuştu.

'HAYATLARINA DOKUNUYORUZ'

Özel eğitime gereksinimi olan insanların hayatlarına dokunduklarını vurgulayan Özdeş, şunları söyledi: "Sadece engelli bireylerin değil ailelerin de hayatlarına dokunuyoruz. Bu insanların yarınlarına yön vermeye, destek olmaya çalışıyoruz. Burada yaptığımız iş, sadece engelli bireylerin kendilerine yönelik değil. Ailelere de bilgilendirmeler yapıyoruz. Onların da evlerinde çocuklarımız için neler yapabileceklerini anlatmaya çalışıyoruz."

HİZMET İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Özel eğitim alanındaki yenilikleri, tüm eğitim öğretim yöntemlerini takip ettiklerinin altını çizen Özdeş, şöyle konuştu: "Çalışma arkadaşlarımızla birlikte her zaman daha iyi nasıl eğitim verebiliriz kaygısını taşıyoruz. Çünkü bizim işimiz eğitim. Bu nedenle de kendimizin eğitimine, mesleki gelişimine de önem veriyoruz. Ben şahsen özel eğitimle ilgili seminerleri yakından takip ediyorum. Hala bilgi ve tecrübelerimin üzerine koymaya çalışıyorum. Son olarak Kemer'de, Türkiye'de ilk defa uygulayıcı sertifikasyonu yapılan İVO Otizm Değerlendirme ve Gilliam Otistik Derecelendirme Ölçeği eğitimlerini aldık. 0-6 yaş Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı ve 0-3 yaş Gelişimsel Destek Programı eğitimleri ve uygulayıcı yeterlilik sertifikaları programını da tamamladık. Aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımızla sık sık bir araya gelerek hizmet içi eğitim çalışmaları düzenliyoruz. Bizim bundaki amacımız, engelli çocuklarımıza, gençlerimize daha iyisini verebilmek. Onlar için yeni etkinlikler geliştirebilmek. Bunun dışında hiçbir amacımız yok" dedi.

