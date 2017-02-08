banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88249
ALTIN
148.038
DOLAR
3.7099
STERLIN
4.6516
EURO
3.9710
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
9 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
9 Şubat 2017 Alanya -...
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama

‘Hayatım özel insanlar’

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde bulunan Özgün Kardelen Özel Eğitim Kurumu, engelli bireylerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor

‘Hayatım özel insanlar’

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde bulunan Özgün Kardelen Özel Eğitim Kurumu, engelli bireylerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor

08 Şubat 2017 Çarşamba 22:38
‘Hayatım özel insanlar’
banner404

Toygar DİM

ENGELLİ bireylerin ihtiyaçlarına göre eğitimlerin verildiği kurumda, yapılan spor çalışmalarıyla özel eğitime katkı sağlanması da hedefleniyor. Kurum kurucusu psikolog Feridun Özdeş, 17 yıldır kurumun çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek yapılanları anlattı. Kurumun açıldığı günden bu yana birçok alanda ilke imza attığını söyleyen Özdeş "Kurumumuz 17 yıldır faaliyette. Ben 25 yılı aşkın süredir özel eğitimin içindeyim. Hayatım tamamen özel insanlarla dolu" dedi. Her zaman yapılmayanı yapma gayreti içine girdiklerini aktaran Özdeş "Çocuklarımız için en iyisi neyse o doğrultuda çalışma yürüttük ve devam ediyoruz. Bu noktadan hareketle spor kulübü kurduk. Açık ve kapalı yüzme havuzlarımızı engelli bireylerimizin hizmetine sunduk" diye konuştu.
DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ
Farklı engel gruplarındaki bireylere farklı eğitimler verildiğini belirten Özdeş "Kurumumuzda, yaygın gelişimsel bozukluk, otizm, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemlerinin çözümünde 'Duyu Bütünleme Terapisi' veriyoruz. Bu terapiler fizyoterapist, özel eğitimci, psikolog ve çocuk gelişimi uzmanlarının eşliğinde verilmekte ve anlamlı gelişmeler kaydedilmektedir" şeklinde konuştu.
'HAYATLARINA DOKUNUYORUZ'
Özel eğitime gereksinimi olan insanların hayatlarına dokunduklarını vurgulayan Özdeş, şunları söyledi: "Sadece engelli bireylerin değil ailelerin de hayatlarına dokunuyoruz. Bu insanların yarınlarına yön vermeye, destek olmaya çalışıyoruz. Burada yaptığımız iş, sadece engelli bireylerin kendilerine yönelik değil. Ailelere de bilgilendirmeler yapıyoruz. Onların da evlerinde çocuklarımız için neler yapabileceklerini anlatmaya çalışıyoruz."
HİZMET İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Özel eğitim alanındaki yenilikleri, tüm eğitim öğretim yöntemlerini takip ettiklerinin altını çizen Özdeş, şöyle konuştu: "Çalışma arkadaşlarımızla birlikte her zaman daha iyi nasıl eğitim verebiliriz kaygısını taşıyoruz. Çünkü bizim işimiz eğitim. Bu nedenle de kendimizin eğitimine, mesleki gelişimine de önem veriyoruz. Ben şahsen özel eğitimle ilgili seminerleri yakından takip ediyorum. Hala bilgi ve tecrübelerimin üzerine koymaya çalışıyorum. Son olarak Kemer'de, Türkiye'de ilk defa uygulayıcı sertifikasyonu yapılan İVO Otizm Değerlendirme ve Gilliam Otistik Derecelendirme Ölçeği eğitimlerini aldık. 0-6 yaş Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı ve 0-3 yaş Gelişimsel Destek Programı eğitimleri ve uygulayıcı yeterlilik sertifikaları programını da tamamladık. Aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımızla sık sık bir araya gelerek hizmet içi eğitim çalışmaları düzenliyoruz. Bizim bundaki amacımız, engelli çocuklarımıza, gençlerimize daha iyisini verebilmek. Onlar için yeni etkinlikler geliştirebilmek. Bunun dışında hiçbir amacımız yok" dedi. 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Oba MahallesiÖzgün KardelenÖzel Eğitim Kurumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BYEGM 'Şaibeli seçimde' ısrarlı
BYEGM 'Şaibeli seçimde' ısrarlı
'Kötü model olmayın'
'Kötü model olmayın'
'Şahin her türlü desteği veriyor'
'Şahin her türlü desteği veriyor'

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals