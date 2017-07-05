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‘Hayal’ diyen kocasına açtığı taksi durağında iş verdi

Amasya'da 38 yaşındaki ev hanımı Nurten Karalı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) aldığı hibe desteği ile taksi durağı açtı, "hayal" diyen kocası dahil 10 kişiye istihdam sağladı

‘Hayal’ diyen kocasına açtığı taksi durağında iş verdi

Amasya'da 38 yaşındaki ev hanımı Nurten Karalı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) aldığı hibe desteği ile taksi durağı açtı, "hayal" diyen kocası dahil 10 kişiye istihdam sağladı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:30
‘Hayal’ diyen kocasına açtığı taksi durağında iş verdi
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EVLİ ve 2 çocuk annesi Karalı, Amasya'da taksi durağı açma hayaliyle KOSGEB'in girişimcilik kursuna katıldı. Belgesine kavuştuktan sonra KOSGEB'e başvuran Karalı, 50 bin lira hibe desteğiyle taksi durağını açtı.Taksi durağının ve taksilerin temizliği, şoförlerinin kılık kıyafetleriyle tek tek ilgilenen Karalı, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.Taksi durağında 2'si kadın 10 kişiye iş veren Karalı, erkek mesleği olarak bilenen taksiciliğin kadın patronu olarak dikkati çekiyor.Karalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taksi durağı kurma fikrini ilk başlarda eşinin bile hayal olarak gördüğünü söyledi.Durağı kurduktan sonra eşine de şoför olarak iş verdiğini anlatan Karalı, "Amasya küçük bir şehir olduğu için taksi kültürü pek gelişmemişti ve ben bu alanda bir eksiklik hissettim. Kadınlar da taksiye binmeye çekiniyordu ve endişeleri vardı. Bir bayan taksi durağı sahibi olursa kadınların bu çekincelerinin ortadan kalkacağını düşündüm ve karar verdim. KOSGEB desteğiyle bu durağı açtım." dedi.

MÜŞTERİLERİNİN YÜZDE 90'I KADIN

Kadın müşterilerin, patronu kadın olan ve iki kadın sürücü bulunan bir taksi durağını daha çok tercih ettiklerini ifade eden Karalı, şu ifadeleri kullandı:"İşlerimin bu kadar güzel olacağını hiç beklemiyordum açıkçası ancak şu an işlerim çok güzel. Müşterilerimize cevap vermekte zorlanıyoruz. Bu iş genelde erkek mesleği olarak biliniyor ancak ben çok zorlanmadım. Bence bir işin kadını, erkeği olmuyor. Kadınlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Para kazanmaya ve para kazandırmaya başladım. Bu çok güzel bir duygu. Kesinlikle her kadın kendi işini yapmalı ve bütün kadınların, yapacakları işi çok güzel yapacaklarına inanıyorum."Karalı, KOSGEB'in kadın girişimcilere çok büyük katkılar sağladığına işaret ederek, "Ben bu işi yapmak için yola çıktığımda herkes bana 'hayal kuruyorsun' dedi. Ancak KOSGEB bana cesaret verdi. KOSGEB ile yola çıkarsam başaracağımı düşündüm. Evet ben bu işe hayal kurarak başladım ancak hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz çok zor değil." dedi.

AMASYA'DA ÖRNEK BİR İŞLETMECİ OLARAK GÖSTERİLİYOR

KOSGEB Amasya Müdürü Bayram Ali Kukuş ise Karalı'nın taksi durağının Amasya'da örnek gösterilen bir işletme olduğunu söyledi.Karalı'nın taksi durağını açmak için KOSGEB'e başvuruya geldiğinde kurum çalışanları olarak şaşırdıklarını anlatan Kukuş, şunları kaydetti:"Bir kadın girişimcinin taksi durağı açmasına ilk başta şaşırdık daha sonra sevindik. Bu işletmenin kurulmasından sonra şunu anladık; kadın girişimcilerin istediklerinde başaramayacakları hiç bir şey yok. Ben hayalleri olan ev hanımlarına KOSGEB'e başvurarak hayallerini gerçekleştirme önerisinde bulunuyorum.  Nurten hanım bunu başardı ve Amasya'da örnek bir işletmeci olarak gösteriliyor."

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Anahtar Kelimeler:
Taksi DurağıAmasyaKOSGEB
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