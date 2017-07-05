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Havalimanlarında "vücut tarayıcı cihaz" kullanımı başlıyor

ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağının kaldırılmasından sonra güvenlik önlemleri çerçevesinde Vücut Tarayıcı cihazlar" Atatürk Havalimanı'na getirilerek montajına başlandı. Yetkililer Vücut Tarama cihazlarının dış hatlarda pasaport kontrolünden sonra, iç hatlarda da güvenlik kontrolü yapılan bölgede kullanılacağını söylediler

Havalimanlarında "vücut tarayıcı cihaz" kullanımı başlıyor

ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağının kaldırılmasından sonra güvenlik önlemleri çerçevesinde Vücut Tarayıcı cihazlar" Atatürk Havalimanı'na getirilerek montajına başlandı. Yetkililer Vücut Tarama cihazlarının dış hatlarda pasaport kontrolünden sonra, iç hatlarda da güvenlik kontrolü yapılan bölgede kullanılacağını söylediler

05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:22
Havalimanlarında "vücut tarayıcı cihaz" kullanımı başlıyor
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YETKİLİLER yeni cihazlarda diş protezi röntgeni çektirir gibi tarama yapılacağı ve görüntülerin de ekran üzerinde görüleceğini söylediler. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Atatürk Havalimanı için 10, Ankara ve İzmir için ise 4’er Vücut Tarayıcı (Body Scanner) alındığı öğrenildi..Vücut tarayıcılarla, yolcunun üzerindeki plastik, seramik ve sıvı dahil tüm unsurlar ekrandagörülüyor.Vücut üzerinde herhangi bir unsur varsa operatör bu bilgiyi güvenlikteki arkadaşlarına bildiriyor ve göründüğü noktaları da belirtiyor. Yolcu cihazın içine girdikten sonra iki kez sağlı ve sollu olarak dönüyor. Aynı diş protezi çekilir gibi görüntü alınıyor. Bu görüntü operatörün önüne düşüyor ve operatör de görüntüye göre karar veriyor. Yetkililer Vücut Tarama cihazlarının dış hatlarda pasaport kontrolünden sonra, iç hatlarda da güvenlik kontrolu yapılan bölgede kullanılacağını söylediler.

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Anahtar Kelimeler:
HavalimanıVücut TarayıcıGüvenlik
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