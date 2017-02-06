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Hava Kuvvetleri'nde türbanlı pilot dönemi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tanınan haklar kapsamında Selçuk Üniversitesi öğrencisi Merve Gürbüz, TSK’da pilotluk için intibak eğitimine alınan ilk 'türbanlı' oldu

Hava Kuvvetleri'nde türbanlı pilot dönemi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tanınan haklar kapsamında Selçuk Üniversitesi öğrencisi Merve Gürbüz, TSK’da pilotluk için intibak eğitimine alınan ilk 'türbanlı' oldu

06 Şubat 2017 Pazartesi 10:35
Hava Kuvvetleri'nde türbanlı pilot dönemi
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YENİ Şafak gazetesinden Aybike Eroğlu'nun haberine göre; 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hükümetin bazı üniversitelerden askeri okullara yatay geçiş hakkı tanımasının ardından Türkiye’de bir ilk yaşandı. Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Merve Gürbüz, Hava Harp Okulu’nda intibak eğitimi alan ilk ‘türbanlı’ öğrenci oldu. 3,5 ay önce Hava Harp Okulu’na girmek için başvuru yapan Merve Gürbüz, ilk olarak Hava Harp Okulu’nun sınavlarına tabi tutuldu. Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı’nın açtığı mülakata girdi. Mülakatı da geçen Merve Gürbüz, güvenlik soruşturmasının ardından ise Hava Harp Okulu’ndaki intibak eğitime başladı.

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Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzDarbeFetöHava Harp OkuluMilli Savunma BakanlığıöğrenciSelçuk ÜniversitesiTSK
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