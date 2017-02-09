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Hastaneye silahlı baskın "organize iş" çıktı

Duvarları kurşunlayan kişi aslında 200 bin lira karşılığında başhekimi vuracağını söyledi. O'na silah temin etmekle suçlanan kişinin de bir başka olayda, Can Dündar'a yönelik saldırıda da silahı temin eden kişi olarak yargılandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan bir başka şüphelinin de 3'üncü bir silahlı saldırı olayına karıştığı, adının Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Dal'a yönelik silahlı saldırıda geçtiği belirlendi

Hastaneye silahlı baskın "organize iş" çıktı

Duvarları kurşunlayan kişi aslında 200 bin lira karşılığında başhekimi vuracağını söyledi. O'na silah temin etmekle suçlanan kişinin de bir başka olayda, Can Dündar'a yönelik saldırıda da silahı temin eden kişi olarak yargılandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan bir başka şüphelinin de 3'üncü bir silahlı saldırı olayına karıştığı, adının Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Dal'a yönelik silahlı saldırıda geçtiği belirlendi

09 Şubat 2017 Perşembe 14:31
Hastaneye silahlı baskın "organize iş" çıktı
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EMNİYETEgöre 1'i tetiği çeken, 4'ü de planlayıcı olarak gözaltına alınan şüphelilerin tamamı Alaattin Çakıcı'ya yakın isimler.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binasının içinde duvarlara silahla ateş açan kişi ve olayın planlayıcıları olduğu iddia edilen toplam 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 Ocak Perşembe günü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastane duvarlarına ateş açan Ferdi E. yakalanarak sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Görgü tanıkları şüphelinin ateş ettiği sırada 'Alaattin Çakıcı abimi nasıl tedavi etmezsiniz' diye bağırdığını söyledi.

200 BİN LİRAYA BAŞHEKİMİ AYAĞINDAN VURACAKTI

Şüpheli Ferdi E.'nin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadesinde “Barış D.'nin kendisine başhekimin ayağından vurma karşılığında 200 bin lira teklif ettiğini ve bu para karşılığında hastanede başhekimi bulamayınca rastgele ateş açtığını fakat olay öncesi ve sonrasında anlaştıkları parayı alamadım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

OLAYIN PLANLAYICISI 3 KİŞİ VE SİLAHI TEMİN EDEN 1 KİŞİ DAHA GÖZALTINTA ALINDI

Polis ekipleri bu bilgiler üzerine soruşturmayı derinleştirerek şüphelileri teknik ve fiziki takiple belirledi. Olayın planlayıcıları olduğu iddia edilen Barış D., Barış Ö., Etem Ç. ile silahı temin ettiği önü sürülen Sabri B. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına aldı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre şüphelilerin Bolu F Tipi cezaevi'nde bulunan Alaattin Çakıcı'ya yakın isimler olduğu belirlendi.

CAN DÜNDAR'A SALDIRIDA DA SİLAHI TEMİN EDEN KİŞİ ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden Sabri B.'nin 6 Mayıs 2016'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde Can Dündar'a yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren Murat Ş.'ye silahı temin eden kişi olmakla suçlandığı ve birlikte sanık sıfatında yargılandığı öğrenildi.

EDİRNE'DE CEZAEVİ MÜDÜRÜNE SALDIRIDAN TUTUKLANAN ŞÜPHELİ DE OLAYA KARIŞMIŞ

Şüpheli Etem Ç.'nin yapılan incelemesinde, 16 Aralık 2015 'te Alaattin Çakıcı'nın Edirne Cezaevi'nden başka bir cezaevine sevk edileceği sırada, Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü HASAN Dal'a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmesi olayında tutuklanan M.M. ile birlikte olaya karışan isimlerden olduğu ve yakın zamanda cezaevinden çıktığı belirlendi.

5 KİŞİ ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ferdi E., Barış D., Barış Ö., ve Etem Ç. ve Sabri B. Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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