Harun Gökçe'den seçim açıklaması

CUMA Pazarı'nda esnafla birlikte bir açıklama yapan Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkan Adayı Harun Gökçe, "2018 Ocak ayında yapılması beklenen ALESO seçimi için geçtiğimiz günlerde aday olmuştum. Bu süreç içinde yaklaşık 6 ay geçti. 6 ay içinde ekibimizi oluşturmaya çalıştık. Bu süreç içerisinde esnaf Adem Tunç ile görüşmelere devam ettik. Geçmiş yıllarda turizm esnafından odamızda çok fazla temsilci yoktu. Biz bu dönem öncelikle buna önem verdik. Tunç ile görüştük, o da 'Turizm esnafını nasıl temsil edebiliriz?' diye kendi çevresiyle görüştü. Geçmişteki olayları biliyorsunuz. Bazı olaylarda oda başkanlarını turizm esnafının yanında göremedik. Bunun için biz böyle bir karar aldık. Sağ olsun, Tunç bize inandı, güvendi, bizimle çalışma kararı aldı. Ben odamıza da bize de hayırlı olsun diyorum" dedi.

'SONRAKİ DÖNEM ADAY OLMAYACAĞIZ'

Oda başkanlığına aday olan Duran Şimşek'in açıklamasıyla ilgili mevcut başkan Nuri Demir'in '3-5 kişiyle, 3-5 lirayla aday olunmaz' sözleri de sorulan Gökçe, "Demir'in ne söylediği kendini bağlar. Unutmasın ki kendisi seçimi 1 oyla kazanmıştı. 1 olmadan 2 olmaz. 3 olmadan 5 olmaz. 5 olmadan 15 olmaz. Biz belki 3-5 kişiyle başladık ama şu anda 500-600'lere çıktık ve bu seçimi alacağız. İddialıyız. Ciddi projelerimiz var. 47 yıllık odamızda yapılmayan çok şey var. Biz bunu biliyoruz. Dolayısıyla esnafımız bize güvenip oy verirse, onlara esnaf odasının üyesi olduğunu hissettireceğiz. Bu kadar iddialı konuşuyoruz. Biz esnafımızdan destek istiyoruz. Esnafımızdan bize güvenmesini istiyoruz. Ciddi projelerimiz var. Bizi incelesinler, araştırsınlar. Biz geçtiğimiz günlerde iddialı bir söz söyledik. Söylediğimiz projeleri ilk 4 yıl içinde tamamlayamazsak, bir dahaki döneme aday olmayacağız. Bu kadar iddialı konuşuyoruz. Esnaf bize güvensin. Bir dönem de bizi denesin. Yapamıyorsak bir dahaki dönem de bizi de seçmesin" diye konuştu.

'10 SÖZDEN 2'Sİ TUTULMUŞ'

Esnaf Adem Tunç ise yaptığı açıklamada, "Uzun bir zamandır Gökçe ve esnaf arkadaşlarımızla neler yapılabileceğimizle ilgili istişareler yapıyoruz. Kendileri de bize projelerini anlattılar. Esnaf için en iyisini yapmak için uğraştıklarını söylediler. Biz de ailemiz ve çevremizdeki esnaf arkadaşlarla istişareler sonucunda kendi istek ve taleplerimizle, özellikle turizm esnafının taleplerine karşılık verebilecek kapasitede olan Gökçe ve ekibine dahil olmaya karar verdik. Teveccüh edip beni de kendi aralarına aldıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. 12. yüzyılda başlayan Ahilik Teşkilatı halen Türk-İslam sentezi adı altında esnaf ve sanatkâr yetiştirmeye devam ediyor. Kaldı ki Alanya'nın en büyük odasına sahibiz. En çok üye bizim odamızda fakat yapılan icraatlara baktığımız zaman hiçbir şey yapılmamış. Daha önceki ve şu anda mevcut başkanımız da 10 söz verdiyse en fazla 2'sini tutmuş. Gökçe'nin de dediği gibi, biz göreve geldiğimiz zaman 4 yıllık süreçte yapamayacağımız şeylerin sözünü vermeyeceğiz. Söz verdiğimiz şeyleri yerine getiremezsek, istifalarımızı iletip, esnaf ve halktan özür dileyip bir dahaki seçime asla aday olmayacağız" ifadelerini kullandı.

