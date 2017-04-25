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'Hanta' virüsü şüphesi

Köyde 1 kişi öldü, 2 kişi hastanede tedavi altında

'Hanta' virüsü şüphesi

Köyde 1 kişi öldü, 2 kişi hastanede tedavi altında

25 Nisan 2017 Salı 11:26
'Hanta' virüsü şüphesi
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DÜZCE'NİN Yığılca ilçesi Kırık Köyünde iddiaya göre Hanta Virüs şüphesi ile 1 kişi öldü 2 kişi hastanede tedavi altında.
Düzce’nin Yığılca ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Halil Arı isimli bir kişi yoğun bakım ünitesinde Septisemi; (Kan zehirlenmesi) kana bakteri ya da toksin karışması, Pnömoni; akciğer dokusunun iltihaplanması, kemiricilerden bulaşan Hanta virüsü ve Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu tanıları ile tedavi altına alındı. Tedaviye cevap vermeyen Halil Arı hayatını kaybetti. Memleketi  Kırık Köyünde toprağa verildi. Aynı şüphe ile Düzce Üniversitesi araştırma ve Uygulama hastanesinde iki kişide tedavileri devam ediyor.
 

Köy halkı tedirgin
  Kırık Köyü halkı ise bir kişinin ölmesi 2 kişinin de tedavisinin sürmesi nedeniyle endişeliler. Aynı köyde yaşayan Halil Arı’nın eniştesi Faruk Tekin, “Halil abi (Arı) köyde rahatsızlanıyor. Rahatsızlığı sebebiyle bir iki gün önce hastaneye gidiyor. Gittiğinde yapılan tahlillerde herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Tekrar özel bir hastaneye kaldırılıyor. Oradaki doktor ilk gördüğü anda Halil abinin direk yoğun bakımda yatması gerektiğini neden dışarıda dolaştığını söylüyor. Orada yatak olmadığından Üniversite hastanesinden yer ayarladık hemen yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alındığında sorulduğunda ne şikayetle geldiği ile ilgili bizim bildiğimiz Akciğer enfeksiyonu diye biliyorduk. Doktor araştırma yaptıktan sonra ateşi çok yüksek olduğunu söyledi. Halil abinin hastalığı bundan çıktı” dedi.
 Tekin, doktorların teşhisi ile ilgili olarak ise “Hanta Virüs diye bir hastalık olduğunu söylediler. Mikrop kanına yayılıp vefatının da ondan olduğunu belirtti. Köyde Halil abi 6. kişi oluyor zannedersem her halde. Halil abinin sadece kandan olduğunu diğer arkadaşların böbreklerinden sıkıntı olduğu, bağırsaklarından, diğer hastaların sırt ağrılarından, ishalden mikrobun hepsinin aynı olduğunu söylüyor hastane” diye konuştu.
 Aynı hastalığı atlattığını söyleyen Osman Durmaz ise “Belki de taşıyoruz gelsinler bir araştırma yapsınlar herkese. Ben kendim iğne yoluyla tedavi oldum. Ben atlattım çok şükür. Ama atlatamayan arkadaşlarımız oldu. Şu anda yatanlarımız var. Erken müdahale olmasaydı bende gitmiştim belki de. Belki bende şu anda aranızda olmayacaktım. Bunun bir çaresi bulunmalı. Valilik bir şeyler yapmalı” diye konuştu.

"Yetkililer duruma el koymalı"
Vatandaşlar ise valilik veya kaymakamlığın duruma el koyması lazım gerektiğini işaret ederek “Şu durumda müdahale olması lazım. Sudan kaynaklandığı söyleniyor normal dereden su alınıyor, içiliyor eğer sudan ise baksınlar. Biz birilerini suçlamıyoruz köyde başka kimse ölmesin diye söylüyoruz. Belki şu anda bu virüs uyuyor yarın belki uyanacak. Tedbir amaçlı karantinaya alınıp tahliller yapılması lazım. Bu duruma yetkililer el atmalı. Bu köyden giden vatandaşlarla ilgilenilsin” ifadelerini kullandı.
 
"Köyden geçen derenin suyu analiz edilmeli"
Köy Muhtarı Ali Emin Ören ise “Kimileri sudan bahsetti, kimileri fare dışkısından ama sonuçlarda şu an ne olduğu belli değil. Devlet büyüklerimizin gelip bu sularımı yoksa bu insanlarımı kontrol edecek ne olacaksa bir gün önce olmasını istiyorum. Ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyorum. Başka insanlar hasta olmasın. İki tane de yatan hastamız var. Ama onların durumu ne olur ne gider oda bili değil. Ben bunun sudan olacağını tahmin etmiyorum ama devlet büyüklerimiz gelsin suyu da bir analiz etsin” diye konuştu.
  Ormanlık alanda bulunan köyde hastalık sadece erkeklerde görülüyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre köyde içme suyundan örnekler alınacağı ve bir dizi çalışma yapılacağı öğrenildi. Hanta virüs'ün taşıyıcısı pamuk faresi adı verilen Sigmodon hispidus. Bu farenin anavatanı ise Güney, Orta ve Kuzey Amerika'dır. Fare Türkiye'de ise görülmüyor. Bu yüzden Türkiye'de Hanta virüs'ün bulunma sıklığı ise çok az.
 

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Anahtar Kelimeler:
DüzceHanta Virüsü
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