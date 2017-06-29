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Hamile ve engellilere sıcak hava izni

Aydın'da sıcak hava nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ile engellilerin yarın izinli sayılacağı bildirildi

Hamile ve engellilere sıcak hava izni

Aydın'da sıcak hava nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ile engellilerin yarın izinli sayılacağı bildirildi

29 Haziran 2017 Perşembe 16:45
Hamile ve engellilere sıcak hava izni
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SICAK hava dalgası yayılıyor.  Şanlıurfa'da 2 günden beri etkisini gösteren sıcak  hava dalgası nedeniyle bazı ilçelerde sıcaklık 50 dereceyi geçti. Aydın'nda ise  valilik kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan  engelli ile hamilelerin, ilde hava sıcaklığının artması nedeniyle yarın idari  izinli sayılmasına karar verdi.Aydın'da sıcaklığın yarın 44 derece olacağı tahmin ediliyor.

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