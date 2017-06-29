Hamile ve engellilere sıcak hava izni

SICAK hava dalgası yayılıyor. Şanlıurfa'da 2 günden beri etkisini gösteren sıcak hava dalgası nedeniyle bazı ilçelerde sıcaklık 50 dereceyi geçti. Aydın'nda ise valilik kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamilelerin, ilde hava sıcaklığının artması nedeniyle yarın idari izinli sayılmasına karar verdi.Aydın'da sıcaklığın yarın 44 derece olacağı tahmin ediliyor.