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Halkla ilk temas

Kaymakam Harputlu,  ‘Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Harputlu, "Daha yaşanabilir bir Alanya için çalışacağız" dedi

Halkla ilk temas

Kaymakam Harputlu,  ‘Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Harputlu, "Daha yaşanabilir bir Alanya için çalışacağız" dedi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:34
Halkla ilk temas
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ALANYA Kaymakamı Mustafa Harputlu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 5 Kasım 2016 Tarih 8154 Sayılı Genelgesine istinaden vatandaşlarla doğrudan temas kurmak, istek, talep ve önerilerini alarak değerlendirmek üzere ve toplumun tüm kesimlerine ulaşılması amacıyla düzenlenen Halk Günü Toplantısı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda vatandaşlarla bir araya geldi. Harputlu'nun başkanlığındaki programa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Akbaba, İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri ve mahalle muhtarları da katıldı.
'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ'
Toplantıya katılan vatandaşlara tek tek söz verilerek vatandaşların şikayet, talep ve önerileri dinlendi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Mustafa Harputlu, sorunların çözümü noktasında şikayet, talep ve önerilerin yetkili idarelere ulaştırılacağı beyan ederek, vatandaşların sorunlarına çözüm bulma noktasında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını ifade etti.
'DAHA YAŞANABİLİR BİR ALANYA İSTİYORUZ'
Toplantının sonunda vatandaşlarımızın sorunları ile taleplerinin titizlikle not alındığını belirten Harputlu, "Kentimizin daha yaşanabilir olması için elbirliği ile çalışmamız gerekiyor. Dile getirdiğiniz sorunlar için hepinize teşekkür ediyorum. Daire amirleri arkadaşlarımız, vatandaşlara karşı daha duyarlı olmalılar. Kurumlarında çalışan personellere gerekirse bu konuda eğitim vermeliler. Vatandaşlarımızdan gelen tüm taleplerin yakından takipçisi olacağız. Bir dahaki toplantıya sorunların azalmış olmasını temenni ediyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Adem Murat Yücelı Mustafa Harputluİçişleri Bakanlığı
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