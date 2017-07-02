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Halk otobüsü eve çarptı!

İstanbul Ümraniye'de bir halk otobüsü, 3 çocuğun uyuduğu evin duvarına çarptı

Halk otobüsü eve çarptı!

İstanbul Ümraniye'de bir halk otobüsü, 3 çocuğun uyuduğu evin duvarına çarptı

02 Temmuz 2017 Pazar 09:38
Halk otobüsü eve çarptı!
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SÜRÜCÜSÜNÜN kimliği henüz belirlenemeyen 34 LC 6171 plakalı halk  otobüsü, eski Üsküdar Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi  sonucu kontrolden çıkarak kaldırımı aştı. Otobüs, Adem Yavuz Mahallesi  Ay  Sokak'taki bir evin duvarına çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle duvarının bir bölümü yıkılan odada uyuyan ve korku  içinde uyanan yaşları 5 ile 9 arasında değişen Serap, Sedanur ve Aslı Dolap  kardeşler kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk  edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ev sahibi Mehmet Dolap, kazaya ilişkin, "Sabah herkes yatarken büyük  bir gürültüye uyandık ve çocukların odasına baktığımızda bu manzarayla  karşılaştık. Çocukların burnunun bile kanamaması büyük mucize." dedi.

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