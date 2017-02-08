Hal'de işler yolunda

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Mehmet Yazıcıoğlu Alanya'ya gelerek temeli Türkler Mahallesi'nde 10 Aralık 2016'da atılan Toptancı Hali Kompleksi'ndeki çalışmaları inceledi. Yazıcıoğlu'na Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney de eşlik etti. 150 bin metrekarelik arazi üzerine kurulacak tesisin yaklaşık 100 milyon TL'ye mal olacağını söyleyen Güney, "Tesis tamamlandığında bölgedeki üreticiler mallarını daha rahat satabilecek" dedi. Türkler Mahallesi'ndeki yeni tesise Alanya merkezin yanı sıra diğer hallerin de taşınacağını belirten Güney, "Bu tesisin vücut bulmasında büyük emeği geçen başta Alanya'nın gururu olan Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.