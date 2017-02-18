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Hain saldırıda yürek yakan detay! Babası gözyaşlarıyla anlattı 

Saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın yavru kediyi beslerken yaşamını yitirdiği ortaya çıktı

Hain saldırıda yürek yakan detay! Babası gözyaşlarıyla anlattı 

Saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın yavru kediyi beslerken yaşamını yitirdiği ortaya çıktı

18 Şubat 2017 Cumartesi 11:28
Hain saldırıda yürek yakan detay! Babası gözyaşlarıyla anlattı 
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ŞANLIURFA'NIN Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın, lojmandaki yavru kediyi doyurmak isterken evden çıktığı sırada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Baba Mustafa Günak (36), AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Terör saldırısının meydana geldiği Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'nde uzun süredir oturduğunu anlatan Günak, yaklaşık 12 yıldır katip olarak görev yaptığı ilçede çok samimi dostluklar kurduklarını söyledi. Üç çocuğundan en büyüğü olan Ahmet'in bir aydır sitedeki yavru kediyi beslediğini anlatan Günak, akşam yemeğinin hemen ardından oğlunun kediye mama vermek için evden çıktığını ifade etti.

Zemin katta oturduklarını ve oğlunun apartman boşluğundayken meydana gelen patlamada şehit olduğunu kaydeden Günak, şöyle devam etti: "Oğlumun da yanımızda olduğu akşam yemeğini ailecek yedik. 'Babacığım lojmandaki yavru kediye sütlü ekmek götüreceğim' dedi. Ben de 'götür oğlum' dedim. Lojmanda bulunan ve aç olan bir kedi yavrusuna sütlü ekmek götürürken patlama oldu, bir daha eve gelemedi. Koridorda üstüne biraz taş falan yığılmıştı. Ben de koridora girerken ilk başta göremedim sonra ışıklar biraz aydınlanınca gördüm. Baktım ki oğlum şehit olmuştu. Lojmanın tam ortasındaydı. Benim oğlum şehit oldu. Vatanımız sağ olsun." Günak, biri 6, diğeri 4 yaşında iki oğlu daha bulunduğunu ve patlamada ailenin diğer üyelerinde herhangi bir sorun oluşmadığını kaydetti.

"POLİS VE BEKÇİLERİ ÇOK SEVERDİ"
Herkesle kolayca iletişim kurabilen bir yapıda olan oğlunun mahalledekiler ve okul arkadaşları tarafından çok sevildiğini aktaran Günak, çocuğunun özellikle sitedeki polis ve bekçilerle samimiyeti bulunduğunu ve onları çok sevdiğini dile getirdi. Günak, "Oğlum dışarıda gezmeyi çok severdi. Sürekli polis ve bekçilerin yanına giderdi. Akşamları genelde onlarla sohbet ediyordu." dedi. Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi önünde dün akşam yaşanan terör saldırısında 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete şehit olmuş, 15 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hmet Oktay GünakYavru KediYaşamını Yitirdi
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