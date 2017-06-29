Hacı İsmail Erkaptan dualarla anıldı

BİR süredir amansız hastalıkla mücadele eden Alanya’nın renkli siması Erkaptan, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetmişti. Kendine özgü doyumsuz sohbeti ve esprileriyle herkesin sevdiği bir isim olan 67 yaşındaki Erkaptan'ın ölümünün ardından Hacet Mahallesi'nde haftalık yemeği verildi. Katılımın son derece yoğun olduğu yemekte Erkaptan'ın sevenleri dualar ettiler.