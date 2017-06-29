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Hacı İsmail Erkaptan dualarla anıldı

Alanya'nın sevilen simalarından olan ve geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Hacı İsmail Erkaptan için haftalık vefat yemeği verildi

Hacı İsmail Erkaptan dualarla anıldı

Alanya'nın sevilen simalarından olan ve geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Hacı İsmail Erkaptan için haftalık vefat yemeği verildi

29 Haziran 2017 Perşembe 22:51
Hacı İsmail Erkaptan dualarla anıldı
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BİR süredir amansız hastalıkla mücadele eden Alanya’nın renkli siması Erkaptan, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetmişti. Kendine özgü doyumsuz sohbeti ve esprileriyle herkesin sevdiği bir isim olan 67 yaşındaki Erkaptan'ın ölümünün ardından Hacet Mahallesi'nde haftalık yemeği verildi. Katılımın son derece yoğun olduğu yemekte Erkaptan'ın sevenleri dualar ettiler.  

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