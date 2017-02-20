Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -1°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.131
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5076
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Beyinden kötü anıları sildiler
Beyinden kötü anıları sildiler
Gmail artık daha kullanışlı!
Gmail artık daha kullanışlı!
Twitter'dan troll avı!
Twitter'dan troll avı!

Haberi aldı, gözyaşına boğuldu! Eşi...

Survivor'da yarışan Sadin Bakır baba oldu. Müjdeli haberi Acun Ilıcalı verdi

Haberi aldı, gözyaşına boğuldu! Eşi...

Survivor'da yarışan Sadin Bakır baba oldu. Müjdeli haberi Acun Ilıcalı verdi

20 Şubat 2017 Pazartesi 10:03
Haberi aldı, gözyaşına boğuldu! Eşi...
banner404

GÖNÜLLÜLER takımında yer alan Sadin Bakır ise Acun Ilıcalı ikinci çocuğunun dünyaya geldiğini söyledi. Müjdeli haberi alan Sadin
gözyaşlarına hakim olamadı. Çocuğuna Ömer Seyit ismi verilen Sadin, "Günlerdir bu haberi bekliyordum. Şu an anlatılamaz bir
mutluluk içerisindeyim. Vatana millete hayırlı bir evlat olarak yetişecek" açıklamasını yaptı.

Daha sonra ise Acun Ilıcalı tarafından eşiyle konuşmasına izin verilen Sadin, 'facetime' görüşmesi sonucunda çocuklarının ve eşinin sağlıklı olduğunu öğrendi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Survivor 2017Acun IlıcalıSadinSurvivor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emniyet'ten çok önemli FETÖ uyarısı!
Emniyet'ten çok önemli FETÖ uyarısı!
Sosyal medya suriyeli gence işkenceyi konuşuyor
Sosyal medya suriyeli gence işkenceyi konuşuyor
Polisten kaçarken E-5'e atladı  
Polisten kaçarken E-5'e atladı  

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals