Haberi aldı, gözyaşına boğuldu! Eşi...

GÖNÜLLÜLER takımında yer alan Sadin Bakır ise Acun Ilıcalı ikinci çocuğunun dünyaya geldiğini söyledi. Müjdeli haberi alan Sadin

gözyaşlarına hakim olamadı. Çocuğuna Ömer Seyit ismi verilen Sadin, "Günlerdir bu haberi bekliyordum. Şu an anlatılamaz bir

mutluluk içerisindeyim. Vatana millete hayırlı bir evlat olarak yetişecek" açıklamasını yaptı.

Daha sonra ise Acun Ilıcalı tarafından eşiyle konuşmasına izin verilen Sadin, 'facetime' görüşmesi sonucunda çocuklarının ve eşinin sağlıklı olduğunu öğrendi.