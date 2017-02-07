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GZP'den kötü başlangıç

Alanya'nın dünyaya açılan penceresi GZP istatistikleri yılın ilk ayında adeta dibe vurdu. Dış hatlardan gelen yolcu sayısı 0 (sıfır) olarak istatistiklere yansıdı

GZP'den kötü başlangıç

Alanya'nın dünyaya açılan penceresi GZP istatistikleri yılın ilk ayında adeta dibe vurdu. Dış hatlardan gelen yolcu sayısı 0 (sıfır) olarak istatistiklere yansıdı

07 Şubat 2017 Salı 17:39
GZP'den kötü başlangıç
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DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Ocak ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. DHMİ'in kesin olmayan rakamlar olarak yayınladığı Ocak ayı raporuna göre Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın (GZP) iç hat uçak trafiği geçen yılın aynı dönemine oranla iç hatlarda yüzde 17 azalış gösterirken, dış hatlardaki kayıp yüzde 76 olarak kayıtlara geçti. 2016 yılı Ocak ayında 237'si iç hat, 25'i dış hat olmak üzere 262 uçak ağırlayan GZP, 2017'de iç hatlarda 197, dış hatlarda ise 6 uçak ağırlayan GZP toplamda yüzde 23 kayıpla 203 uçuş istatistiği yakaladı.
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Yine kesin olmayan sonuçlara göre, 2017 yılı Ocak ayında GZP'yi kullanan yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre ciddi düşüş kaydetti. İç hatlarda 2016 yılında 24 bin 406 yolcuya ev sahipliği yapan GZP, dış hatlarda da 2 bin 943 kişiye hizmet etmiş toplamda 27 bin 349 yolcu ağırlamıştı. 2017'de ise bu rakam iç hatlarda, yüzde 2 artarak 24 bin 780 kişiye yükselirken dış hatlarda ise yolcu kaybı yüzde 100 olarak istatistiklere yansıyarak 0 (sıfır) olarak kayda geçti. GZP'nin toplam yolcu sayısındaki yüzdelik kaybı ise yüzde 9 olarak ortaya çıktı.

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Son Güncelleme: 07.02.2017 17:43
Anahtar Kelimeler:
AlanyaGzpDHMİ
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