GZP'de tatbikat

TATBİKATTA senaryo gereği gövdesi üzerine iniş yapan ve pisten çıkarak alev alan bir uçağa müdahale edildi. Tatbikatı TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Operasyon Müdürü Ömer Sözener sevk ve idare etti. Kulenin alarm vermesiyle havalimanında görevli itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede alana ulaştı. Söndürme çalışmaları devam ederken, havalimanı polisi ve güvenlik görevlileri alanın çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu. Yangının kontrol altına alınmasından sonra yaralanan yolcular uçaktan çıkarıldı, alanda bekleyen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Tatbikatı izleyen Kaymakam Nurullah Kaya, görev alan ekibi tebrik etti. Kaymakam Kaya, GZP'nin her türlü olağanüstü duruma hazır olduğunu söyledi.

