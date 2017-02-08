'GZP büyümeli'

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Yeni Alanya'ya yaptığı "GZP'de potansiyeli arttırmanın yolu havalimanının tüm unsurlarıyla büyütülmesinden geçiyor ancak TAV bunu yapmıyor. Bu konuda TAV'a tekrar rica ve sitemde bulunacağım" açıklaması turizmciyi heyecanlandırdı.

'BÜYÜRSE TAV DA KAZANIR'

TÜRSAB Başkanı Suat Çavuşoğlu "Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu'nun GZP'ye olan duyarlılığı ve sahip çıkmasından dolayı çok mutluyuz. GZP yetersiz ve en az iki-üç kat büyütülmeli. Yılda 4-5 milyon turist ağırlama kapasitemiz var. GZP'yi büyütürse TAV da daha çok kazanır" dedi.

'GZP TURİZMİ BÜYÜTÜR'

ALTİD Başkanı Burhan Sili ise "GZP, Alanya için çok önemli. GZP'de gelişen ve artan talebe göre yeni yatırımların yapılması gerekli. TAV'ın GZP'yi büyütme planlarının olduğunu duyuyoruz ancak ne zaman, bunu bilmiyoruz. GZP'nin büyümesi, Alanya'nın turizm potansiyelini de büyütür" dedi.