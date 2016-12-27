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Güzelbağ susuz kaldı

Alanya'nın Güzelbağ Mahallesi tam 5 gündür susuz. Mahalle sakinlerinden Kadir Saraç, su ihtiyaçlarını kuyulardan gidermeye çalıştıklarını söyledi

Güzelbağ susuz kaldı
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SARAÇ, "Güzelbağ genelinde su yok. 3 su pompası, 2 kaynak suyu, bir de sondaj var. Buralardan da mahalleye su verilemiyor. 5 gündür susuzuz. Birkaç gün içinde de suyun gelip gelmeyeceği söylenmiyor. Bize kar nedeniyle elektrik direklerinin yıkıldığı, elektrik olmadığı için su basılamadığı söyleniyor. İhtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Su ihtiyacı için kuyuları kullanıyoruz. Evlerin önünde biriken karlardan bile yararlanıyoruz. Karı kovaya koyup, eritip, elde ettiğimiz suyla hayvanları suluyoruz. ASAT ile görüştüm. Bana kardan dolayı elektrik direklerinin yıkıldığı, su hatlarının zarar gördüğü ve Güzelbağ'ın doğal afet kapsamına alındığı söylendi" dedi. 
'DAĞ SULARINDAN YARARLANIYORUZ'
Yine mahalle sakinlerinde Hasan Yanbaç da "Kar yağışından dolayı birkaç elektrik direği yıkılmış. Elektrik olmayınca su basılamıyor. İlgilenen yok. Su ihtiyacımızı taşıma suyla gidermeye çalışıyoruz. Bidonla çeşmelerden su taşınıyor ya da Gündoğmuş'tan gelen dağ sularından yararlanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.  
GÜZELBAĞ MUHTARI KONUŞMUYOR  
Öte yandan, Güzelbağ Mahallesi Muhtarı Mehmet Aygün, Yeni Alanya'nın mahallesindeki su sıkıntısına ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Konuşmak istemeyen Aygün'ün bu ilginç tavrının nedeni merak edilirken, Güzelbağ sakinlerinden Kadir Saraç "Muhtara su sıkıntımızı ilettik, 'Bizim evde su var' dedi. ASAT'a sorunu bildirmesini istedik, 'Tamam' dedi ama daha sonra bize herhangi bir bilgi vermedi. Sanırım, muhtarın güneş enerjisi sistemi deposunda su var. Çünkü mahallemiz tam 5 gündür susuz" şeklinde konuştu. Güzelbağ sakinleri, 5 gündür susuz olmalarına rağmen muhtar Aygün'ün herhangi bir girişiminden haberdar olmadıklarını belirterek, muhtara "Mahallenin sorunlarıyla ilgilen" çağrısı yaptılar. 
 
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Etiketler; #Alanya #Güzelbağ Mahallesi #Güzelbağ
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