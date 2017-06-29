Güvenlik korucularına nöbet kuleleri yapıldı

GÜROYMAK ilçesi jandarma sorumluluk sahasında bulunan D-300 Karayolu üzerinde yol güvenliğini sağlamak amacıyla, güvenlik korucuları için kaymakamlık Tahtalı köyü ve Oduncular köyü mevkine 2 adet nöbet kulesi yaptı.Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, yapılan kulelerde güvenlik korucularının görevlendirildiği belirtilerek, "Ayrıca daha önce yapılan 2 adet nöbet kulesinin tadilatları yapılmıştır. Kuleler Ahlat taşıyla ve güvenlik durumu düşünülerek yapılmıştır. Korucularımız kulelerde yazın serin, kışın sıcak bir ortamda nöbetlerini tutacaklar" denildi. Ayrıca Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu yapılan nöbet kulelerinde incelemelerde bulunduğu da ifade edildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.