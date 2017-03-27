Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90049
ALTIN
145.218
DOLAR
3.5894
STERLIN
4.5139
EURO
3.9008
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Reflüyü hafife almayın
Reflüyü hafife almayın
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu

Güvenlik görevlisinin, sinyal kesici ayakkabısı

Şanlıurfa'da özel güvenlik görevlisi 38 yaşındaki İbrahim Halil Boz, kullanıcının yerini de belirleyen sinyal kesici özellikli 'Jammer 2023' adıyla ayakkabı ürettiğini söyledi.

Güvenlik görevlisinin, sinyal kesici ayakkabısı

Şanlıurfa'da özel güvenlik görevlisi 38 yaşındaki İbrahim Halil Boz, kullanıcının yerini de belirleyen sinyal kesici özellikli 'Jammer 2023' adıyla ayakkabı ürettiğini söyledi.

27 Mart 2017 Pazartesi 11:12
Güvenlik görevlisinin, sinyal kesici ayakkabısı
banner404

TOPDAĞI Mahallesi'nde oturan güvenlik görevlisi İbrahim Halil Boz, devlet büyüklerinin özellikle terör bölgelerine yaptığı ziyaretlerden esinlenerek kullanıcının konum bilgilerini belirleyen Küresel Konumlama Sistemi (GPS) içeren ve sinyal kesici özelliğe sahip ayakkabı tasarladı. Masaj, soğutma ve ısıtma sistemi de bulunan ayakkabı, aktif durumda iken kullanıcının konumunu eşleştirilen bilgisayara aktarırken, bombalı saldırılara karşı da sinyal kesici görevi görüyor. 'Jammer 2023' adını verdiği ayakkabıyı, 8 ayda 500 liraya mal ettiğini belirten lise mezunu İbrahim Halil Boz, seri üretim için destek istedi. Daha önce de mayın taramasında kullanılan detektörlü bot ürettiğini söyleyen İbrahim Halil Boz, projesine sahip çıkılmasını isteyerek, şunları söyledi:

"25 yıldır kendimi savunma sanayisini yönelik yeni buluş ve icatlara adadım. Daha önceden 10 değişik proje tasarladım. Şimdi devlet büyüklerimizin korunmasına yönelik birçok özelliğe sahip yeni bir ayakkabı projesini geliştirdim. 'Jammer 2023' modeli ismini verdiğim ayakkabıda herhangi bir saldırıya karşı yüzde 50 koruma veriyor. Tasarladığım ayakkabıda soğutma, ısıtma, masaj, sinyal kesici jammer özellikleri bulunuyor. Bürokratlar, milletvekilleri, üst düzey devlet yöneticileri için tasarlanmış bir projedir. Oldukça mükemmel bir teknolojiye sahip olan bu ayakkabı devlet büyüklerimizin korunmasına yönelik olarak tasarladım. Bu proje üzerinde 8 aylık bir çalışma yaptım. Bu projeye devlet büyüklerimizin sahip çıkmasını istiyorum. Bu ayakkabı 500 liraya mal oldu. Bunu giyen yüzde 50 koruma altında oluyor."

banner355
Anahtar Kelimeler:
Güvenlik GörevlisiIcatJammer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahnede 'minik' küfür krizi!
Sahnede 'minik' küfür krizi!
İşte öldürülen o PKK'lılar! Görüntüler ortaya çıktı...
İşte öldürülen o PKK'lılar! Görüntüler ortaya çıktı...
87 yaşındaki kadın, 30 sokak kedisine bakıyor
87 yaşındaki kadın, 30 sokak kedisine bakıyor

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals