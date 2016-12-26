Gündoğmuş'taki skandala 'dur' denildi

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bir firmanın mermer ocağı başvurusuna, 'yaban hayatı mutlak koruma alanı' olarak belirlenen ve Alara Çayı'nın da bulunduğu bölge için başka bir alana ait ruhsatla verilen 'ÇED gerekli değildir' raporu mahkeme tarafından iptal edildi

GÜNDOĞMUŞ ilçesinin kırsal alanları Pembelik ve Narağacı'nda iki ayrı mermer ocağı açmak isteyen Gizliler Madencilik firmasına, Narağacı kırsalında 'mutlak koruma alanı' altındaki Gündoğmuş Yaban Hayatı ve Geliştirme Sahası'nda 885 dönüm alanda mermer ocağı açabilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 'ÇED gerekli değildir' izni verildi. Firmanın, Narağacı'ndaki 885 dönümlük yaban hayatı mutlak koruma ve geliştirme sahası için 2 Aralık 2015 günü verilen 'ÇED gerekli değildir' izninin, Pembelik Mevkii'nde 996 dönümde açmak istediği mermer ocağı ruhsatıyla verildiği belirlendi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, 30 Aralık 2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı yapılan hataya ilişkin yazılı uyardı.

DÜZELTME YAPILMASI İSTENDİ

Firmanın hazırlatarak gönderdiği haritalarda her iki alana ait harita başlığının Pembelik Mevkii olarak yazıldığı belirtilen uyarıda, Narağacı'nda 885 dönümlük alanda yapılacak faaliyetin Gündoğmuş Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın mutlak koruma sınırında olması nedeniyle sakınca olacağı ve bu yönde düzeltme yapılması istendi. Yaban hayatı mutlak koruma alanındaki mermer ocağına verilen 'ÇED gerekli değildir' izninin iptali ve yürütmenin durdurulması içinse muhtarla birlikte 5 köylü

ALARA ÇAYI'NA 150 METRE MESAFEDE

Mermer ocağı alanının Alara Çayı'na da 150 metre mesafede başladığına dikkati çeken Avukat Münip Ermiş, "Şirket tarafından yapılan başvuru zaten başta hilelidir. Ocağın yeriyle ilgili olarak sadece Pembelik Mahallesi denilmiş, oysa projenin asıl gerçekleşeceği alan Naraağacı Köyü'nün içidir. İlanda da açık usulsüzlük yapmışlardır. Mahkeme kararında belirtildiği gibi bu saha Gündoğmuş yaban hayatı sahasının mutlak koruma sınırındadır. Proje aynı zamanda Bizans/Roma dönemine ait antik yolu da içerisine almaktadır. Antik yol korunması gereken tarihsel bir mirastır ve bu dahi göz ardı edilmiştir" dedi.

BÖLGE YARGI SAYESİNDE KURTULDU

Dava açılmamış ve mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmemiş olsaydı Yaban Hayatı Koruma sahası içinde bugün şirketin ocağının açık olacağına da dikkati çeken Ermiş, "Kararda belirtildiği gibi Antalya Valiliği bile bile Yaban hayatı Koruma sahası içerisinde mermer ocağı yapılmasının önünü açmaya çalışmıştır. Dava sırasında dahi 'ÇED gerekli değildir' kararını geri almaları mümkünken bunu yapmamışlardır. Bu karardan sonra hiçbir şekilde bu bölgede taş ocağı veya mermer ocağı izni verilemez" diye konuştu. ilçesinin kırsal alanları Pembelik ve Narağacı'nda iki ayrı mermer ocağı açmak isteyen Gizliler Madencilik firmasına, Narağacı kırsalında 'mutlak koruma alanı' altındaki Gündoğmuş Yaban Hayatı ve Geliştirme Sahası'nda 885 dönüm alanda mermer ocağı açabilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 'ÇED gerekli değildir' izni verildi. Firmanın, Narağacı'ndaki 885 dönümlük yaban hayatı mutlak koruma ve geliştirme sahası için 2 Aralık 2015 günü verilen 'ÇED gerekli değildir' izninin, Pembelik Mevkii'nde 996 dönümde açmak istediği mermer ocağı ruhsatıyla verildiği belirlendi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, 30 Aralık 2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı yapılan hataya ilişkin yazılı uyardı.Firmanın hazırlatarak gönderdiği haritalarda her iki alana ait harita başlığının Pembelik Mevkii olarak yazıldığı belirtilen uyarıda, Narağacı'nda 885 dönümlük alanda yapılacak faaliyetin Gündoğmuş Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın mutlak koruma sınırında olması nedeniyle sakınca olacağı ve bu yönde düzeltme yapılması istendi. Yaban hayatı mutlak koruma alanındaki mermer ocağına verilen 'ÇED gerekli değildir' izninin iptali ve yürütmenin durdurulması içinse muhtarla birlikte 5 köylü Antalya İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Avukat Münip Ermiş'in avukatlığını yaptığı köylüler tarafından açılan davada Antalya 1. İdare Mahkemesi 'ÇED gerekli değildir' raporunun iptaline karar verdi. Gizliler Madencilik firması adına verilen raporun iptal kararında, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'nün önce olumlu görüş verdiği ve ardından bu görüşün sehven verilerek, olumsuz olarak görüş değiştirdiğine de yer verildi.Mermer ocağı alanının Alara Çayı'na da 150 metre mesafede başladığına dikkati çeken Avukat Münip Ermiş, "Şirket tarafından yapılan başvuru zaten başta hilelidir. Ocağın yeriyle ilgili olarak sadece Pembelik Mahallesi denilmiş, oysa projenin asıl gerçekleşeceği alan Naraağacı Köyü'nün içidir. İlanda da açık usulsüzlük yapmışlardır. Mahkeme kararında belirtildiği gibi bu saha Gündoğmuş yaban hayatı sahasının mutlak koruma sınırındadır. Proje aynı zamanda Bizans/Roma dönemine ait antik yolu da içerisine almaktadır. Antik yol korunması gereken tarihsel bir mirastır ve bu dahi göz ardı edilmiştir" dedi.Dava açılmamış ve mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmemiş olsaydı Yaban Hayatı Koruma sahası içinde bugün şirketin ocağının açık olacağına da dikkati çeken Ermiş, "Kararda belirtildiği gibi Antalya Valiliği bile bile Yaban hayatı Koruma sahası içerisinde mermer ocağı yapılmasının önünü açmaya çalışmıştır. Dava sırasında dahi 'ÇED gerekli değildir' kararını geri almaları mümkünken bunu yapmamışlardır. Bu karardan sonra hiçbir şekilde bu bölgede taş ocağı veya mermer ocağı izni verilemez" diye konuştu.