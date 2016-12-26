banner428
banner405

Gündoğdu'dan çağrı

Alanya Ülkü Ocakları tarafından düzenlenecek "Mehmet Akif Ersoy’u Anma Gecesi" bugün saat 19.00’da Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek

Gündoğdu'dan çağrı
banner404
Haber: Alper KUTAY
TÜM Alanyalıları programa davet eden Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 27 Aralık Salı günü saat 19.00'da Alanya Kültür Merkezi'nde, ülkece yaşamış olduğumuz zorlu süreci milli birlik ve beraberliğimizle geçmişte nasıl aştığımızın mısralara dökülmüş hali olan İstiklal Marşı'nın yazarı, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitlerimizi anacağımız şiir gecemize tüm halkımız davetlidir” dedi.
banner355
Etiketler; #Alanya Ülkü Ocakları #mehmet akif ersoy #anma gecesi
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
2016'nın son icraat programı
Sonraki Haber
Özgüven'den çok çarpıcı bir makale
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.