Gündoğdu'dan çağrı

Haber: Alper KUTAY
TÜM Alanyalıları programa davet eden Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 27 Aralık Salı günü saat 19.00'da Alanya Kültür Merkezi'nde, ülkece yaşamış olduğumuz zorlu süreci milli birlik ve beraberliğimizle geçmişte nasıl aştığımızın mısralara dökülmüş hali olan İstiklal Marşı'nın yazarı, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitlerimizi anacağımız şiir gecemize tüm halkımız davetlidir” dedi.
Alanya Ülkü Ocakları tarafından düzenlenecek "Mehmet Akif Ersoy’u Anma Gecesi" bugün saat 19.00’da Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek
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