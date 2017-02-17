Gümüşkavak'ın yolları genişliyor

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Hizmet Birimi'ne bağlı kırsal alan ekipleri, Dim Vadisi’nde bulunan Gümüşkavak Mahallesi’nin artık ihtiyaca cevap vermeyen yolunu genişletme çalışmalarına başladı. Kırsal alan ekipleri, iş makineleriyle mahallenin yolunun dar olduğu bölgelerde genişletme çalışması yapıyor. Çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney'e teşekkür eden Gümüşkavak Mahallesi Muhtarı Yücel Sezel, “Mahalle içinden geçen yolun bir çok yeri dardı. Bu yolu sadece Gümüşkavak sakinleri kullanmıyor. Yaylaya giden diğer mahallelerin sakinleri de bu yoldan geçmek zorunda. Bu nedenle trafiği kalabalık olan bir yol. Yolun genişletmesi talebinde bulunmuştuk. Talebimizi yerine getiren başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.