Gümüşkavak 3. Kızılova Yayla Şenliği

ALANYA'NIN 1660 rakımlı Kızılova Meydanı'nda düzenlenen şenliğe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, oda başkanları, muhtarlar ve Alanya'dan binlerce vatandaş katıldı. Gümüşkavak Mahallesi Muhtarı Yücel Sezel tüm konuklarla yakından ilgilenirken, şenlikte sevilen sanatçılar Seda Kara ve Ankaralı Yasin sahne aldılar. Şenlikte ayrıca çekilişler, yoğurt yeme, çuval ve halat çekme gibi eğlenceli yarışmalar da gerçekleştirildi.

Katılımcılara karlama gibi içeceklerin ikram edildiği şenlikte yapılan '3. Kızılova Şenlik Ağalığı' seçimini ise 13 bin TL veren Uzunöz Mahallesi Muhtarı Ziya Özdemir kazandı. Şenliğe katılanlar gün boyu gönüllerince eğlenirken, Gümüşkavak Mahallesi Muhtarı Yücel Sezel tüm konuklara teşekkür etti.